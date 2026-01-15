;

Experta advierte por “retroceso vacacional”: consejos para aprovechar el verano para aprender jugando

El “aburrimiento creativo” y el juego activo surgen como las mejores herramientas para combatir el retroceso educativo frente al consumo pasivo de pantallas.

ADN Radio

Experta advierte por “retroceso vacacional”: consejos para aprovechar el verano para aprender jugando

Experta advierte por “retroceso vacacional”: consejos para aprovechar el verano para aprender jugando / Olga Pankova

Con la llegada del verano, las familias chilenas se enfrentan a un fenómeno poco visible pero de alto impacto pedagógico: el “retroceso vacacional”. Según advierten expertos en educación, la desconexión total de las actividades escolares puede provocar que los estudiantes pierdan hasta dos meses de habilidades adquiridas, afectando principalmente la lectoescritura y la motricidad fina en los más pequeños.

“Los estudios internacionales muestran que los niños pueden retroceder hasta dos meses en habilidades de lectura durante las vacaciones de verano. En Chile, aunque nuestras vacaciones son más cortas, el efecto existe y se nota principalmente en lectoescritura y motricidad fina”, advirtió María Paz Rivera, directora de Estudios de Educación Parvularia del Colegio American British School..

Revisa también:

ADN

Cómo aprovechar el verano para aprender jugando

Las vacaciones ofrecen oportunidades únicas para estimular a los niños de manera natural y entretenida. Entre las estrategias recomendadas por los expertos se incluyen:

Uso equilibrado de pantallas: Aplicaciones educativas, documentales o videojuegos que requieran estrategia pueden complementar el aprendizaje. Es importante establecer horarios claros, crear zonas libres de pantallas y ofrecer alternativas atractivas que involucren a toda la familia. Los adultos deben dar ejemplo regulando su propio tiempo frente a dispositivos.

  • Lectura y escritura recreativa: Mantener un hábito diario de lectura con libros, cómics, revistas o carteles en el entorno fortalece la lectoescritura. Dibujar o escribir pequeñas palabras también ayuda a conservar la motricidad fina.
  • Matemáticas aplicadas: Contar objetos, comparar tamaños o resolver desafíos cotidianos permite practicar conceptos de forma divertida y práctica.
  • Juego activo y exploración: Actividades al aire libre, como caminatas, deportes recreativos, juegos tradicionales o proyectos creativos como huertos caseros, fomentan la creatividad, coordinación y habilidades sociales, mientras fortalecen el vínculo familiar.
  • Uso equilibrado de pantallas: Aplicaciones educativas, documentales o videojuegos que requieran estrategia pueden complementar el aprendizaje. Es importante establecer horarios claros, crear zonas libres de pantallas y ofrecer alternativas atractivas que involucren a toda la familia. Los adultos deben dar ejemplo regulando su propio tiempo frente a dispositivos.

Un verano para aprender y disfrutar

Más que un período de descanso, el verano puede convertirse en una oportunidad para fortalecer habilidades, estimular la creatividad y promover la conexión familiar. Con actividades variadas, juego activo, lectura recreativa y un uso consciente de la tecnología, los niños pueden mantener su ritmo de aprendizaje, divertirse y crear recuerdos significativos en familia, lejos del consumo pasivo de pantallas.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad