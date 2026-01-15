Individualistas y sin esperanza: estudio revela “multicrisis” en la juventud chilena

Individualismo, miedo ante la crisis climática, sentir que “todo depende de uno mismo” y expectativa de precariedad laboral son algunos de los hallazgos de una investigación en la cual se analizó a los jóvenes chilenos que ingresaron a la universidad entre 2020 y 2024.

El equipo responsable fue liderado por la antropóloga de la Universidad de Concepción, Andrea Aravena, e integrado por académicos de la misma casa de estudios, de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de Playa Ancha.

En el estudio, se aprecia un escenario de “multicrisis” en cuanto a la identidad, las expectativas laborales y el uso de redes sociales. “Los estudiantes describen el porvenir como un espacio inestable, donde planificar se vuelve difícil y las expectativas se moderan”, explica la Dra. Aravena.

La investigación confirma el diagnóstico de individualismo de la sociedad chilena. Los jovenes presentan una actitud defensiva, pragmática y adaptativa frente a la incertidumbre alejada de proyectos colectivos. El foco está en el bienestar individual y en el “sálvese quien pueda”.

Para la mayoría, “despertar con el teléfono en la mano” es parte de su rutina diaria.

Existe, además, una marcada desconfianza en el mercado laboral: realizar magísteres y diplomas no es motivado por vocación, sino como “blindaje” frente a la competencia.

No quieren hijos y “poco aporte de la educación”

Estos son los otros puntos que encontraron los académicos de las distintas universidades: