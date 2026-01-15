Es hijo de un conocido músico nacional, juega en Grecia y va por un nuevo Mundial para Chile: el balance y expectativas de Luciano Scaramelli / BEATE OMA DAHLE

El cuerpo técnico de la selección chilena de balonmano oficializó el listado de 15 jugadores con los cuales el plantel competirá en el torneo Sur y Centroamericano de la especialidad, en Paraguay, desde el 19 de enero.

Además de nombres históricos, como los de Rodrigo y Esteban Salinas, Felipe García y Erwin Feutchmann, se suma también uno de los que ha protagonizado la búsqueda de nuevas figuras para el país: Luciano Scaramelli.

“Creo que ya pasamos un poco esa etapa como de recambio. Hay muchos que ya no somos nuevos, ya hemos participado en las Copas del Mundo y estamos en un buen momento. Estamos mezclando un poco esa experiencia de lo que es la generación pasada con todos los nuevos jugadores que tenemos, que ya están asentados. El equipo está mucho más consolidado, a diferencia de otros torneos, y eso lo tenemos que aprovechar”, aseguró el jugador de 23 años en diálogo con ADN TOP.

En esta conversación, Luciano Scaramelli aseguró que falta para que en el país se dimensione el hecho de que Chile esté cerca de asegurar su novena participación seguida en un Mundial de balonmano.

“Creo que no se ha valorado lo suficiente. Con todo lo que ha hecho la selección, el país no ha estado a la altura. Por ejemplo, en Santiago 2023 el balonmano jugó en Viña, y creo que con todos los resultados que hemos tenido, se merecía más y se merece un poco más el handball chileno”, resaltó el hijo del cantante nacional Álvaro Scaramelli, quien disfruta con el presente del deportista.

“Mi papá está muy feliz también. Ahora ya entiende un poquito más el handball. Al principio no entendía nada, pero sí, él siempre me acompañó en esto. Yo creo que él también vio en mí algo cuando yo era más chico, vio que algo me apasionaba. Él se reflejó cuando a él le apasionaba tanto la música, y tanto el deporte como la música son carreras difíciles de hacer. Entonces yo creo que cuando vio que tenía esa llama, él me apoyó siempre”, reflexionó.

La nueva vida de Luciano Scaramelli

El jugador nacional tuvo un 2025 movido, tomando en cuenta que fue campeón de Italia con el Pallamano Conversano, rendimiento que le valió su traspaso al Olympiakos de Grecia.

“Muy contento por los resultados colectivos que se han dado y también a nivel individual. En Italia pudimos salir campeones, que fue algo hermoso que pude vivir. Y ahora también pegar el salto a Olympiacos, que es un gran club en Europa. Dar un salto también de nivel deportivo son experiencias que las afronto con muchas ganas”, comentó, reconociendo también las complicaciones de la vida en Atenas.

“Difícil el idioma. Por suerte, en el equipo es inglés, ya que hay mucha gente de afuera, pero sí, las letras son diferentes. Igual Atenas es una ciudad muy turística, entonces hay inglés. Pero sí, en el supermercado, ya ir a comprar los primeros días era difícil, porque no se entendía nada a nivel del alfabeto”, planteó, feliz igualmente por la experiencia que le brinda el deporte.

“He podido conocer, había estado antes también en el Mundial Junior. Es una ciudad con mucha historia, es lindo vivir ahí. Es una experiencia que yo creo que va a recordar para toda mi vida”, aseguró quien está en Europa desde los 15 años y que, tras vivir una serie de complicaciones con equipos en España, ha logrado consolidarse en el balonmano.

“Creo que son procesos. Viniendo de lo que es el balonmano de Chile, creo que casi todos los que estamos aquí, los que están jugando en Europa, tenemos que vivir este tipo de procesos, de pasar por equipos que quizás no cumplen, situaciones muy precarias, pero al final yo creo que el trabajo de los últimos años ha dado su fruto”, concluyó Luciano Scaramelli en ADN TOP.