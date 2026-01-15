Se conoce un nuevo episodio en la investigación por la muerte de la activista medioambiental Julia Chuñil. Durante la tarde de este jueves, se confirmó el hallazgo de un adulto mayor de 90 años, considerado un testigo fundamental en la causa, quien fue encontrado con múltiples golpes y heridas de carácter grave al interior de su vivienda en la región de Los Ríos.

Dada la severidad de sus lesiones, el hombre debió ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Base de Valdivia. Este testigo es una pieza central en el puzzle policial, ya que su relato constituye el nexo directo que vincula a los imputados con el fallecimiento de la dirigenta mapuche, ocurrido en noviembre de 2024.

El rol del testigo en la tesis fiscal

De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía, este hombre habría sido la víctima de un robo perpetrado por Javier Troncoso Chuñil, hijo de la activista, el pasado 8 de noviembre. Según la reconstrucción de los hechos basada en el testimonio de un exyerno de la mujer, Julia Chuñil habría intervenido para detener el asalto cometido por su hijo.

La acusación fiscal sostiene que, tras dicha intervención, Javier Troncoso atacó a su madre, estrangulándola hasta quitarle la vida. Por lo tanto, la integridad del adulto mayor herido es vital para sostener la carga probatoria durante el juicio contra el círculo cercano de la víctima.