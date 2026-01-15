Caso Julia Chuñil: exyerno queda en libertad tras ser formalizado como encubridor

Durante este jueves, el exyerno de Julia Chuñil, dirigenta mapuche desaparecida desde noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, en el marco de la investigación por su muerte.

El imputado fue formalizado como encubridor del delito de homicidio calificado, según resolvió el tribunal, tras los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia realizada en la región de Los Ríos.

En tanto, los tres hijos de la víctima fueron formalizados en calidad de autores del crimen, quedando así fijadas las responsabilidades penales preliminares que sostiene la Fiscalía mientras continúan las diligencias del caso.