Caso Julia Chuñil: exyerno queda en libertad tras ser formalizado como encubridor

La Fiscalía lo imputó como encubridor del homicidio calificado de la dirigenta mapuche, mientras que los tres hijos de la víctima fueron formalizados como autores del crimen ocurrido en la comuna de Máfil.

Durante este jueves, el exyerno de Julia Chuñil, dirigenta mapuche desaparecida desde noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, en el marco de la investigación por su muerte.

El imputado fue formalizado como encubridor del delito de homicidio calificado, según resolvió el tribunal, tras los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia realizada en la región de Los Ríos.

En tanto, los tres hijos de la víctima fueron formalizados en calidad de autores del crimen, quedando así fijadas las responsabilidades penales preliminares que sostiene la Fiscalía mientras continúan las diligencias del caso.

