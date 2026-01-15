Créditos hipotecarios en Chile: los factores decisivos para una postulación exitosa

Acceder a un crédito hipotecario se ha convertido en un reto para miles de familias chilenas que sueñan con la posibilidad de acceder a una vivienda.

Una de las principales complicaciones a tener en cuenta hoy en día es que son solo 17 mil cupos restantes del subsidio a la tasa hipotecaria de los 50 mil previstos hasta 2027.

Desde la perspectiva de los bancos, hay que tener en cuenta que evalúan rigurosamente la estabilidad financiera, la capacidad de pago y el cumplimiento de requisitos formales como estabilidad laboral y, para extranjeros, la situación migratoria.

Teniendo en cuenta este escenario, resulta fundamental tener un orden claro en las finanzas personales, siendo un factor decisivo para una postulación exitosa.

Las entidades bancarias analizan la relación dividendo/renta y la carga financiera mensual en los gastos personales, priorizando un pie disponible que refleje capacidad de ahorro.

Este pie, idealmente entre el 10% y el 20% del valor de la propiedad para primeras viviendas, reduce el monto a financiar y mejora las condiciones del crédito.

Contar con una propiedad definida y el pie necesario antes de postular acelera el proceso y minimiza riesgos para el banco.

En esta línea, Francisco Recabarren, fundador y gerente general de Hogarízate, hizo hincapié en que “ahorrar para el pie no solo acerca a la vivienda propia, sino que también fortalece significativamente la posición del solicitante frente al banco, al disminuir el monto a financiar y mejorar su condición financiera".

Comportamiento financiero

Mantener cuentas al día en los meses previos, evitar nuevos créditos y calcular un dividendo que no supere el 30% de los ingresos familiares resulta esencial para manejar el pago a largo plazo.

Definir este monto con anticipación previene rechazos en la evaluación bancaria. Además, preparar documentación como liquidaciones de sueldo, contrato laboral y antecedentes previsionales actualizados agiliza la revisión.

“Mientras más predecible y consistente sea el manejo financiero de una persona, mayor es la claridad y confianza con la que el banco puede evaluar y aprobar su solicitud de crédito hipotecario”, expone el especialista.

Con el subsidio hipotecario en riesgo de agotarse pronto, actuar con orden financiero marca la diferencia para concretar el sueño de la casa propia.