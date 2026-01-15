Damián Pizarro le genera un nuevo lío a Colo Colo: tensión entre Blanco y Negro y Felicevich

Damián Pizarro vive días claves para definir su futuro. Tras el abrupto término de su préstamo en el Le Havre de Francia y las fallidas gestiones para regresar a Colo Colo, el delantero chileno debe buscar un nuevo club consciente de que Udinese, club dueño de su pase, no lo tendrá en cuenta para 2026.

Si bien el atacante de 20 años tenía negociaciones avanzadas para volver al “Cacique”, la dirigencia de Blanco y Negro se inclinó por Maximiliano Romero como su nuevo “9″. Por esto, según información de ADN Deportes, es prácticamente un hecho que Pizarro no retornará al Estadio Monumental.

La decisión de los albos, sin embargo, no cayó nada bien en la representación del joven delantero. Según pudo conocer ADN Deportes, existe una gran molestia de Fernando Felicevich con la directiva de Colo Colo, especialmente con su presidente Aníbal Mosa y el gerente deportivo Daniel Morón.

Desde la representación de Pizarro buscaban que el atacante volviera a Macul y todo estaba encaminado para concretarlo. Incluso Udinese manejaba la información de que el futbolista jugaría, al menos, esta temporada en Colo Colo. Sin embargo, en las últimas semanas la situación cambió y desde el “Cacique” dejaron de responder.

Esto ha tensado la relación entre Colo Colo y Fernando Felicevich, situación que podría incluso influir en futuros traspasos de jugadores representados por el empresario, como Lucas Cepeda.

Por ahora, uno de los posibles destinos para Damián Pizarro es Racing de Avellaneda. ADN Deportes pudo confirmar que el interés del equipo argentino es concreto y podrían existir avances en los próximos días, descartando definitivamente su regreso al club que lo formó.