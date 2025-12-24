;

Oferta formal por un chileno en Boca Juniors: esto respondió el club argentino

El cuadro xeneize recibió una importante propuesta desde México por Williams Alarcón.

Bastián Lizama

@carliitospalaciios00

@carliitospalaciios00

Con la apertura del mercado de fichajes, son varios los futbolistas chilenos que podrían cambiar de equipo en el extranjero. Uno de ellos es Williams Alarcón, quien recibió una importante oferta para salir de Boca Juniors.

Según informó TyC Sports, Necaxa presentó una propuesta formal para quedarse con el fichaje del volante nacional, la cual consistía en un préstamo con una opción de compra por el 50% del pase del formado en Colo Colo.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, la dirigencia del “Xeneize” rechazó la primera oferta tras considerarla insuficiente, aunque no se descarta que el club mexicano envíen una nueva propuesta en las próximas horas para convencer al elenco trasandino.

“Si llega una oferta convincente, el mediocampista podría irse del club”, afirmó el citado medio, que también detalló que Alarcón ha sido sondeado por equipos de Chile, pero por ahora la única oferta la emitió Nexaca.

Cabe recordar que Williams Alarcón llegó a Boca Juniors en enero de este año procedente de Huracán, a cambio de 4.9 millones de dólares por el 100% de su pase. Actualmente, su ficha está valorizada en 4 millones de dólares y tiene contrato hasta diciembre de 2028.

El volante de 25 años acumula un total 1.059 minutos con la camiseta del “Xeneize”, distribuidos en 26 partidos. Hasta ahora, suma una asistencia y no registra goles en el conjunto de La Ribera.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad