Oferta formal por un chileno en Boca Juniors: esto respondió el club argentino

Con la apertura del mercado de fichajes, son varios los futbolistas chilenos que podrían cambiar de equipo en el extranjero. Uno de ellos es Williams Alarcón, quien recibió una importante oferta para salir de Boca Juniors.

Según informó TyC Sports, Necaxa presentó una propuesta formal para quedarse con el fichaje del volante nacional, la cual consistía en un préstamo con una opción de compra por el 50% del pase del formado en Colo Colo.

Sin embargo, la dirigencia del “Xeneize” rechazó la primera oferta tras considerarla insuficiente, aunque no se descarta que el club mexicano envíen una nueva propuesta en las próximas horas para convencer al elenco trasandino.

“Si llega una oferta convincente, el mediocampista podría irse del club”, afirmó el citado medio, que también detalló que Alarcón ha sido sondeado por equipos de Chile, pero por ahora la única oferta la emitió Nexaca.

Cabe recordar que Williams Alarcón llegó a Boca Juniors en enero de este año procedente de Huracán, a cambio de 4.9 millones de dólares por el 100% de su pase. Actualmente, su ficha está valorizada en 4 millones de dólares y tiene contrato hasta diciembre de 2028.

El volante de 25 años acumula un total 1.059 minutos con la camiseta del “Xeneize”, distribuidos en 26 partidos. Hasta ahora, suma una asistencia y no registra goles en el conjunto de La Ribera.