;

Prisión preventiva para exbombero acusado de provocar incendio forestal en Coronel

El imputado habría iniciado el fuego tras terminar una guardia en la Novena Compañía de Bomberos de Coronel. El incendio afectó más de 10 hectáreas y obligó a un amplio operativo de emergencia.

Cristóbal Álvarez

Formalización

Formalización / FRANCISCO PAREDES

Durante este miércoles, el Juzgado de Garantía de Coronel decretó prisión preventiva para un exvoluntario de Bomberos imputado como autor del incendio forestal que afectó a más de 10 hectáreas en la comuna de Coronel, región del Biobío.

El imputado, identificado con las iniciales I.B.V.S., habría iniciado el fuego el martes 6 de enero, en el kilómetro 14 de la ruta O-852, en el sector de Patagual, zona con plantaciones de pino. La información fue confirmada a partir de antecedentes recopilados por el propio Cuerpo de Bomberos y entregados al Ministerio Público.

Revisa también:

ADN

Según expuso la Fiscalía en la audiencia, el sujeto se trasladó hasta el lugar del incendio luego de terminar una guardia en la Novena Compañía de Bomberos de Coronel. A corta distancia del cuartel, habría reunido acículas de pino, a las que posteriormente prendió fuego, lo que dio origen al siniestro.

El incendio consumió al menos 10 hectáreas y obligó a un amplio operativo de emergencia, con la participación de Bomberos, brigadistas de Conaf y personal de una empresa forestal, quienes trabajaron durante horas para controlar y extinguir las llamas.

Tras la formalización, el magistrado Daniel Ortiz Pérez resolvió que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso a prisión preventiva y fijando un plazo de investigación de tres meses.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad