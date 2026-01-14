Prisión preventiva para exbombero acusado de provocar incendio forestal en Coronel

Durante este miércoles, el Juzgado de Garantía de Coronel decretó prisión preventiva para un exvoluntario de Bomberos imputado como autor del incendio forestal que afectó a más de 10 hectáreas en la comuna de Coronel, región del Biobío.

El imputado, identificado con las iniciales I.B.V.S., habría iniciado el fuego el martes 6 de enero, en el kilómetro 14 de la ruta O-852, en el sector de Patagual, zona con plantaciones de pino. La información fue confirmada a partir de antecedentes recopilados por el propio Cuerpo de Bomberos y entregados al Ministerio Público.

Según expuso la Fiscalía en la audiencia, el sujeto se trasladó hasta el lugar del incendio luego de terminar una guardia en la Novena Compañía de Bomberos de Coronel. A corta distancia del cuartel, habría reunido acículas de pino, a las que posteriormente prendió fuego, lo que dio origen al siniestro.

El incendio consumió al menos 10 hectáreas y obligó a un amplio operativo de emergencia, con la participación de Bomberos, brigadistas de Conaf y personal de una empresa forestal, quienes trabajaron durante horas para controlar y extinguir las llamas.

Tras la formalización, el magistrado Daniel Ortiz Pérez resolvió que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso a prisión preventiva y fijando un plazo de investigación de tres meses.