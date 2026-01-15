Corte rechaza recurso de Sichel por conciertos de Bad Bunny: alcalde anuncia nuevo reclamo judicial

El concierto de Bad Bunny en Chile sigue dando mucho que hablar, siendo tema de conversación y escenario de muchos momentos virales entre sus seguidores.

Pero no solamente sus fanáticos continúan hablando del impacto de su más reciente visita al país, ya que Sebastián Sichel sufrió un duro y primer revés en su arremetida judicial por las consecuencias que tuvo el gran evento.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el movimiento legal del alcalde de Ñuñoa contra los responsables de los conciertos por los cierres de calles alrededor del Estadio Nacional.

Hay que recordar que el municipio había denunciado afectaciones graves al libre tránsito y acceso a domicilios en el perímetro del recinto.​

El tribunal consideró que la medida cautelar no procede porque el evento ya concluyó. Tras el análisis correspondiente, pudieron definir de forma unánime.

“En cuanto al cierre de calles por parte de las recurridas, esta acción cautelar ha perdido oportunidad por haber cesado el acto que motivó su interposición", detallaron.

No obstante, buscando otros caminos para insistir, el alcalde impulsó un nuevo reclamo judicial junto a los vecinos del sector. Esta vez, la acción está dirigida al Instituto Nacional de Deportes (IND).​

Sichel formalizó el recurso de protección, esta vez con apoyo de once juntas de vecinos, con el cual buscan declarar ilegal el actuar del organismo por no coordinar cierres ni mitigar impactos.

Se apunta a accesos irrestrictos, coordinación previa con la Municipalidad y planes de mitigación con 60 días de antelación, buscando mayor claridad sobre cada hecho y así poder mantener informado a los habitantes del sector.