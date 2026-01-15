;

Corte rechaza recurso de Sichel por conciertos de Bad Bunny: alcalde anuncia nuevo reclamo judicial

Tras sufrir un revés ante la queja por el cierre de calles durante el evento, el edil de Ñuñoa impulsa una nueva ofensiva junto a los vecinos y apunta contra el IND.

José Campillay

Corte rechaza recurso de Sichel por conciertos de Bad Bunny: alcalde anuncia nuevo reclamo judicial

El concierto de Bad Bunny en Chile sigue dando mucho que hablar, siendo tema de conversación y escenario de muchos momentos virales entre sus seguidores.

Pero no solamente sus fanáticos continúan hablando del impacto de su más reciente visita al país, ya que Sebastián Sichel sufrió un duro y primer revés en su arremetida judicial por las consecuencias que tuvo el gran evento.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el movimiento legal del alcalde de Ñuñoa contra los responsables de los conciertos por los cierres de calles alrededor del Estadio Nacional.

Hay que recordar que el municipio había denunciado afectaciones graves al libre tránsito y acceso a domicilios en el perímetro del recinto.​

Revisa también:

ADN

El tribunal consideró que la medida cautelar no procede porque el evento ya concluyó. Tras el análisis correspondiente, pudieron definir de forma unánime.

“En cuanto al cierre de calles por parte de las recurridas, esta acción cautelar ha perdido oportunidad por haber cesado el acto que motivó su interposición", detallaron.

No obstante, buscando otros caminos para insistir, el alcalde impulsó un nuevo reclamo judicial junto a los vecinos del sector. Esta vez, la acción está dirigida al Instituto Nacional de Deportes (IND).​

Sichel formalizó el recurso de protección, esta vez con apoyo de once juntas de vecinos, con el cual buscan declarar ilegal el actuar del organismo por no coordinar cierres ni mitigar impactos.

Se apunta a accesos irrestrictos, coordinación previa con la Municipalidad y planes de mitigación con 60 días de antelación, buscando mayor claridad sobre cada hecho y así poder mantener informado a los habitantes del sector.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad