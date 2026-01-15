Con mordeduras de ratones y encerrado en una bodega: el deplorable estado en que fue encontrado el testigo del caso Julia Chuñil

Un escenario de horror fue descubierto por personal de Carabineros, cuando la policía encontró a un adulto mayor de 93 años, considerado la segunda víctima y testigo presencial del crimen de la activista, en un estado físico calificado como “deplorable”.

El anciano fue identificado como la persona a quien Julia Chuñil intentó proteger el 8 de noviembre de 2024, cuando su hijo, Javier Troncoso, lo atacó con un cuchillo para robarle su pensión. De acuerdo al relato de la Fiscalía, fue en medio de ese forcejeo defensivo que el imputado terminó asesinando a su propia madre.

Condiciones infrahumanas y cautiverio

Los detalles revelados durante la audiencia de formalización y por fuentes locales exponen un nivel de violencia extrema. El hombre fue hallado con signos evidentes de malnutrición, golpes y, según datos del matinal “Contigo en la Mañana”, presentaba incluso mordeduras de roedores mientras yacía apenas cubierto por una sábana.

Ante el Ministerio Público, el anciano relató que permanecía “encerrado en una bodega” y que recibía alimentación de manera irregular por parte de los convivientes. Debido a su estado crítico, fue trasladado de urgencia al Hospital Base de Valdivia, donde quedó internado bajo observación constante.

Informe médico y desmentido a la defensa

Desde el recinto hospitalario señalaron que el paciente ingresó desorientado, con una fractura dorso nasal y una crisis hipertensiva. Además, los facultativos constataron hipoglucemia, equimosis palpebral (hematomas en los párpados) producto de traumatismos y múltiples lesiones costrosas de larga data, lo que evidencia un maltrato sostenido en el tiempo.