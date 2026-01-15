;

Con mordeduras de ratones y encerrado en una bodega: el deplorable estado en que fue encontrado el testigo del caso Julia Chuñil

Mientras buscaban pistas sobre la desaparición de la dirigenta, Carabineros encontró al anciano con varias lesiones.

Mario Vergara

Con mordeduras de ratones y encerrado en una bodega: el deplorable estado en que fue encontrado el testigo del caso Julia Chuñil

Un escenario de horror fue descubierto por personal de Carabineros, cuando la policía encontró a un adulto mayor de 93 años, considerado la segunda víctima y testigo presencial del crimen de la activista, en un estado físico calificado como “deplorable”.

El anciano fue identificado como la persona a quien Julia Chuñil intentó proteger el 8 de noviembre de 2024, cuando su hijo, Javier Troncoso, lo atacó con un cuchillo para robarle su pensión. De acuerdo al relato de la Fiscalía, fue en medio de ese forcejeo defensivo que el imputado terminó asesinando a su propia madre.

Revisa también:

ADN

Condiciones infrahumanas y cautiverio

Los detalles revelados durante la audiencia de formalización y por fuentes locales exponen un nivel de violencia extrema. El hombre fue hallado con signos evidentes de malnutrición, golpes y, según datos del matinal “Contigo en la Mañana”, presentaba incluso mordeduras de roedores mientras yacía apenas cubierto por una sábana.

Ante el Ministerio Público, el anciano relató que permanecía “encerrado en una bodega” y que recibía alimentación de manera irregular por parte de los convivientes. Debido a su estado crítico, fue trasladado de urgencia al Hospital Base de Valdivia, donde quedó internado bajo observación constante.

Informe médico y desmentido a la defensa

Desde el recinto hospitalario señalaron que el paciente ingresó desorientado, con una fractura dorso nasal y una crisis hipertensiva. Además, los facultativos constataron hipoglucemia, equimosis palpebral (hematomas en los párpados) producto de traumatismos y múltiples lesiones costrosas de larga data, lo que evidencia un maltrato sostenido en el tiempo.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad