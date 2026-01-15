;

Un muerto, otro grave y 15 casas destruidas: Fiscalía investiga intencionalidad en incendios que azotan región del Ñuble

PDI, Labocar y Conaf realizan peritajes para esclarecer causas y eventuales responsabilidades, mientras continúan las labores de control del fuego.

Martín Neut

Getty Images REFERENCIAL

Getty Images REFERENCIAL / Abstract Aerial Art

La Fiscalía Regional de Ñuble investiga tres incendios forestales que afectan a la región y que han dejado una persona gravemente lesionada y viviendas destruidas, en un contexto de Alerta Amarilla vigente.

El caso más grave se registra en el sector El Manzano, en San Nicolás, donde el fuego ha consumido 160 hectáreas, destruido 15 casas y dejado a una mujer de 57 años con quemaduras de gravedad, quien permanece internada en el Hospital Herminda Martín de Chillán.

En este caso, se instruyeron diligencias a la PDI para establecer el origen del siniestro.

Revisa también:

ADN

“El incendio del Manzano de San Nicolás es relevante, ya que hay una persona que resultó con lesiones de gravedad”, señaló el fiscal regional (s) Sergio Pérez Nova, agregando que “se han dispuesto diversas diligencias tendientes a aislar el sitio del suceso y establecer el punto de origen y las causas del mismo”.

Poco más de 1,700 hectáreas consumidas

Otro incendio afecta al sector Perales Biobío, en Ránquil, iniciado el martes, con un saldo de 1.665 hectáreas afectadas y cuatro viviendas destruidas. La Fiscalía de Quirihue instruyó peritajes al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

En tanto, en la Reserva Ñuble, en Pinto, permanece activo un incendio desde el domingo pasado, con 36,2 hectáreas afectadas. Debido a las dificultades de acceso, la investigación quedó a cargo de la Bidema de la PDI.

Pérez Nova recalcó que estas investigaciones forman parte de un trabajo coordinado con Conaf y otras instituciones, subrayando que estos hechos “no solo afectan el patrimonio particular, sino que también afectan a la biodiversidad de la región y lamentablemente a las personas que habitan en nuestro territorio”.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad