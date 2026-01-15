Un muerto, otro grave y 15 casas destruidas: Fiscalía investiga intencionalidad en incendios que azotan región del Ñuble

La Fiscalía Regional de Ñuble investiga tres incendios forestales que afectan a la región y que han dejado una persona gravemente lesionada y viviendas destruidas, en un contexto de Alerta Amarilla vigente.

El caso más grave se registra en el sector El Manzano, en San Nicolás, donde el fuego ha consumido 160 hectáreas, destruido 15 casas y dejado a una mujer de 57 años con quemaduras de gravedad, quien permanece internada en el Hospital Herminda Martín de Chillán.

En este caso, se instruyeron diligencias a la PDI para establecer el origen del siniestro.

“El incendio del Manzano de San Nicolás es relevante, ya que hay una persona que resultó con lesiones de gravedad”, señaló el fiscal regional (s) Sergio Pérez Nova, agregando que “se han dispuesto diversas diligencias tendientes a aislar el sitio del suceso y establecer el punto de origen y las causas del mismo”.

Poco más de 1,700 hectáreas consumidas

Otro incendio afecta al sector Perales Biobío, en Ránquil, iniciado el martes, con un saldo de 1.665 hectáreas afectadas y cuatro viviendas destruidas. La Fiscalía de Quirihue instruyó peritajes al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

En tanto, en la Reserva Ñuble, en Pinto, permanece activo un incendio desde el domingo pasado, con 36,2 hectáreas afectadas. Debido a las dificultades de acceso, la investigación quedó a cargo de la Bidema de la PDI.

Pérez Nova recalcó que estas investigaciones forman parte de un trabajo coordinado con Conaf y otras instituciones, subrayando que estos hechos “no solo afectan el patrimonio particular, sino que también afectan a la biodiversidad de la región y lamentablemente a las personas que habitan en nuestro territorio”.