Chile sigue sorprendiendo en el Mundial de la Kings League y ahora se instaló en las semifinales del torneo, luego de vencer por goleada a Alemania.

El cuadro nacional se impuso por 8-5 ante los europeos, con Mathías Vidangossy, el hombre con mayor experiencia en el formato, liderando al equipo y luciéndose con dos goles. Los otros tantos fueron obra de Ignacio Herrera (gol doble), Ezequiel Luna, el penal del presidente Pedro “El Coloro” Canales y un doblete del arquero Matías Herrera.

Ahora, el equipo chileno de fútbol 7 espera rival en la ronda de los cuatro mejores, que saldrá del duelo entre Estados Unidos y España, siendo los ibéricos los grandes favoritos, ya que en ese país se creó esta competición.

Arturo Vidal dijo presente desde Uruguay

El “King”, quien es la cara visible de la selección chilena de la Kings League, al igual que en todos los partidos, estuvo presente apoyando a sus compatriotas a través de la transmisión, mostrándose bastante molesto en algunos tramos del encuentro con el arbitraje.

El bicampeón de América, que llegó hace apenas unas horas a Montevideo junto al plantel de Colo Colo para disputar los amistosos de la Serie Río de La Plata, celebró con todo el triunfo de Chile, gritando e incluso llamando a su familia para festejar en conjunto.