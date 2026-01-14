;

VIDEOS. Chile sigue maravillando en el Mundial de Kings League y se mete en semifinales tras golear a Alemania

El cuadro nacional ahora espera rival entre Estados Unidos y España en la ronda de los cuatro mejores.

Javier Catalán

Foto: @FcTribunaKL

Foto: @FcTribunaKL

Chile sigue sorprendiendo en el Mundial de la Kings League y ahora se instaló en las semifinales del torneo, luego de vencer por goleada a Alemania.

El cuadro nacional se impuso por 8-5 ante los europeos, con Mathías Vidangossy, el hombre con mayor experiencia en el formato, liderando al equipo y luciéndose con dos goles. Los otros tantos fueron obra de Ignacio Herrera (gol doble), Ezequiel Luna, el penal del presidente Pedro “El Coloro” Canales y un doblete del arquero Matías Herrera.

Ahora, el equipo chileno de fútbol 7 espera rival en la ronda de los cuatro mejores, que saldrá del duelo entre Estados Unidos y España, siendo los ibéricos los grandes favoritos, ya que en ese país se creó esta competición.

Arturo Vidal dijo presente desde Uruguay

El “King”, quien es la cara visible de la selección chilena de la Kings League, al igual que en todos los partidos, estuvo presente apoyando a sus compatriotas a través de la transmisión, mostrándose bastante molesto en algunos tramos del encuentro con el arbitraje.

El bicampeón de América, que llegó hace apenas unas horas a Montevideo junto al plantel de Colo Colo para disputar los amistosos de la Serie Río de La Plata, celebró con todo el triunfo de Chile, gritando e incluso llamando a su familia para festejar en conjunto.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad