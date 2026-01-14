;

"Va a volver más fuerte": piloto chileno asistió a Ruy Barbosa tras el accidente que lo sacó del Dakar 2026

Tomás de Gavardo, junto a otros dos pilotos, acompañó al debutante hasta su traslado a un centro médico en Arabia Saudita.

Carlos Madariaga

“Va a volver más fuerte”: piloto chileno asistió a Ruy Barbosa tras el accidente que lo sacó del Dakar 2026

HELENA CLANCY

La décima etapa del Rally Dakar 2026 quedó marcada por el retiro del primer piloto chileno de la competencia.

Se trata de Ruy Barbosa, que a 60 kilómetros del cierre de la especial, sufrió un accidente que lo dejó complicado físicamente, al igual que su moto, una Honda CRF-450.

A solo tres etapas de terminar su primer Rally Dakar, donde se encontraba en el tercer lugar de la categoría Rally 2, el piloto de 27 años fue diagnosticado con un hombro dislocado, lo cual lo llevó a retirarse de la prueba.

Según lo indicado por su mecánico, Luciano Villavicencio, la gran preocupación era el cuello, pero el personal de salud lo ha monitoreado de manera adecuada.

Ruy Barbosa fue asistido en la ruta por tres pilotos: Edgar Canet, Martim Ventura y el chileno Tomás de Gavardo.

“Gracias a Dios está bien y controlado. Me quedé con él hasta que lo metimos al helicóptero. Llegando al campamento, lo fui a ver a la carpa médica y está bien, estable, que es lo más importante”, reconoció el hijo del fallecido piloto Carlo de Gavardo, lamentando la mala fortuna de Ruy Barbosa.

“Estaba realizando una gran carrera. Seguramente va a volver más fuerte que nunca el próximo año. Tiene mucho por seguir demostrando porque posee un gran talento”, cerró Tomás de Gavardo.

