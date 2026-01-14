Tras meteotsunami en Argentina: ¿Qué es y por qué Chile tiene condiciones que favorecerían el fenómeno?

Este lunes 12 de enero, un meteotsunami afectó a la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar, a pocos kilómetros de Mar del Plata, en Argentina, el cual dejó a una persona muerta y otras 35 heridas.

El fenómeno generó gran angustia en los veraneantes del país vecino, luego de ser arrastrados por una fuerte ola que los tomó por sorpresa. De hecho, muchos lo denominaron como un “minitsunami”.

Con el paso de las horas, se conoció que lo ocurrido en la costa de Argentina es un fenómeno llamado meteotsunami.

¿Qué es un meteotsunami?

El doctor en geología y académico del DIGEA de la Universidad de Santiago (Usach), Ayaz Alam, explicó que “un meteotsunami o tsunami meteorológico es un fenómeno similar a un tsunami de origen sismológico en sus efectos”.

Es decir, tiene “rápida inundación costera, olas fuertes y corrientes peligrosas; pero cuya causa no es un terremoto, sino cambios rápidos en la presión atmosférica y los vientos asociados a sistemas meteorológicos”, detalló Alam.

El meteotsunami se genera, por ejemplo, cuando hay “un frente de tormenta, una ráfaga convectiva o una onda de gravedad atmosférica, que se mueve sobre el mar a una velocidad similar a la de una ola de gravedad larga en el océano”.

Lo anterior puede provocar que la energía se transfiera de manera eficiente desde el aire al agua, provocando que una ola se amplifique al acercarse a la costa.

¿Por qué podría ocurrir en Chile?

Según explicó el experto, los meteotsunami ya han ocurrido en las costas de nuestro país. “De hecho, Chile reúne varias condiciones que los favorecen”, contó.

“Por ejemplo, la geografía costera con la presencia de bahías, ensenadas y una plataforma continental que puede amplificar las olas; por ejemplo, en bahías como la de Valparaíso, Concepción o el fiordo de Puerto Montt”, agregó el académico.