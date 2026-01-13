Ola gigante sorprende a Argentina: qué se sabe del meteotsunami que dejó un muerto

Un violento fenómeno marítimo sorprendió este lunes a turistas y residentes de la costa atlántica argentina, dejando una persona fallecida y al menos 35 heridos en la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar.

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando una ola de entre cinco y seis metros irrumpió de manera repentina en una playa repleta de veraneantes, generando escenas de pánico y una evacuación de emergencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por autoridades provinciales, minutos antes del impacto el mar se retiró de forma inusual, una señal que precedió al ingreso abrupto de la masa de agua.

La víctima fatal fue identificada como un joven turista, quien perdió la vida tras golpearse contra rocas luego de ser arrastrado por la ola. Entre los lesionados, la mayoría presentó heridas leves, aunque una persona debió quedar en observación médica tras sufrir un problema cardíaco asociado al estrés del evento.

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, señaló que se trató de un hecho imprevisible, descartando por ahora un origen sísmico. “Son fenómenos poco frecuentes, conocidos como olas vagabundas o, eventualmente, meteotsunamis, cuya causa aún está en análisis”, explicó, de acuerdo a Infobeae.

En ese contexto, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de todas las playas del distrito de Mar Chiquita y activaron un operativo de asistencia a los afectados.

¿Qué es un meteotsunami?

Especialistas en ciencias atmosféricas indicaron que una de las hipótesis preliminares apunta a un meteotsunami, un fenómeno generado por cambios bruscos de presión atmosférica que pueden provocar olas de gran tamaño sin necesidad de un terremoto. A diferencia de los tsunamis tradicionales, estos eventos son difíciles de anticipar y pueden amplificarse al llegar a sectores costeros poco profundos.

Mientras continúan las investigaciones para determinar el origen exacto de lo ocurrido, las autoridades mantienen el monitoreo en otras localidades de la costa atlántica, llamando a extremar las precauciones y a seguir únicamente la información entregada por canales oficiales.