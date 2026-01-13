;

Ola gigante sorprende a Argentina: qué se sabe del meteotsunami que dejó un muerto

El inesperado fenómeno provocó evacuaciones masivas y mantiene en alerta a especialistas y autoridades.

Nelson Quiroz

cAPTURAS

cAPTURAS

Un violento fenómeno marítimo sorprendió este lunes a turistas y residentes de la costa atlántica argentina, dejando una persona fallecida y al menos 35 heridos en la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar.

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando una ola de entre cinco y seis metros irrumpió de manera repentina en una playa repleta de veraneantes, generando escenas de pánico y una evacuación de emergencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por autoridades provinciales, minutos antes del impacto el mar se retiró de forma inusual, una señal que precedió al ingreso abrupto de la masa de agua.

La víctima fatal fue identificada como un joven turista, quien perdió la vida tras golpearse contra rocas luego de ser arrastrado por la ola. Entre los lesionados, la mayoría presentó heridas leves, aunque una persona debió quedar en observación médica tras sufrir un problema cardíaco asociado al estrés del evento.

Revisa también

ADN

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, señaló que se trató de un hecho imprevisible, descartando por ahora un origen sísmico. “Son fenómenos poco frecuentes, conocidos como olas vagabundas o, eventualmente, meteotsunamis, cuya causa aún está en análisis”, explicó, de acuerdo a Infobeae.

En ese contexto, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de todas las playas del distrito de Mar Chiquita y activaron un operativo de asistencia a los afectados.

¿Qué es un meteotsunami?

Especialistas en ciencias atmosféricas indicaron que una de las hipótesis preliminares apunta a un meteotsunami, un fenómeno generado por cambios bruscos de presión atmosférica que pueden provocar olas de gran tamaño sin necesidad de un terremoto. A diferencia de los tsunamis tradicionales, estos eventos son difíciles de anticipar y pueden amplificarse al llegar a sectores costeros poco profundos.

Mientras continúan las investigaciones para determinar el origen exacto de lo ocurrido, las autoridades mantienen el monitoreo en otras localidades de la costa atlántica, llamando a extremar las precauciones y a seguir únicamente la información entregada por canales oficiales.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad