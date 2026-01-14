“Que se ponga el poncho a quien le caiga”: Diputada Orsini por polémica del FA y PS por Ley Naín-Retamal tras absolución de Crespo

Durante este miércoles, la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, criticó la decisión del tribunal que absolvió al excarabinero Claudio Crespo, pese a establecer que fue él quien provocó las graves lesiones oculares que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica, en el contexto del estallido social.

En ese marco, la parlamentaria apuntó contra la normativa que —según expertos— habría incidido en el fallo favorable al exuniformado.

“Gracias a una norma que fue aprobada por este Congreso, hubo un manto de impunidad en un caso gravísimo de violación a los derechos humanos, y cada quien tiene que hacerse responsable por cómo votó esa ley que hoy día, efectivamente, y tal como lo advertimos en ese momento, está trayendo impunidad para casos graves de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Orsini.

En esa línea, agregó: “Ahora, que le caiga el poncho a quien le caiga. Nosotros, al menos desde el Frente Amplio, no hemos hecho ninguna interpelación directa a los parlamentarios del Partido Socialista”.

La diputada también se refirió a los argumentos expuestos por la jueza al momento de dar a conocer el veredicto. “Yo escuché detenidamente toda la intervención de la jueza a la hora de dar el veredicto y ella hizo referencia explícita, no solamente, no con el nombre de la norma, dijo explícitamente: ‘en virtud de la ley llamada Naín-Retamal’, y vertió argumentos en esa línea. Entonces, si bien efectivamente no tenemos el fallo, yo lo escuché, lo escuché clarito, de voz de la jueza”, afirmó.

Relaciones con el Partido Socialista

Respecto de la decisión del Partido Socialista de congelar su participación en el oficialismo, Orsini señaló que la determinación genera tensiones en el Congreso, aunque recordó que no se trata de un escenario inédito.

“Creo que a dos meses de terminar el gobierno, decidir salirse del oficialismo, congelar la participación en el oficialismo por parte del PS, por supuesto que tensiona las relaciones, en particular dentro del Congreso. Sin embargo, esto ha pasado antes. No es primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta y siempre hemos salido adelante”, señaló.

Finalmente, consultada sobre si fue un error del PS haber promovido con fuerza los contenidos de la ley y aprobarlos prácticamente en su totalidad, respondió: “Evidentemente, yo considero que eso es un error, porque yo voté en contra de todas esas normas, no las aprobé, no lo hizo el Frente Amplio, y sigo creyendo que fue el camino correcto. Por supuesto que, en función de eso, evidentemente creo que quienes votaron a favor cometieron un error”.