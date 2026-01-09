Abren piscina Tupahue en el Cerro San Cristóbal: precios, horarios y quiénes entran gratis al recinto este verano / JOSÉ FRANCISCO ZUÑIGA/ AGENCIAUNO

La temporada de verano 2026 ya es una realidad en el Parque Metropolitano de Santiago. Este viernes se inauguró oficialmente la temporada en la piscina Tupahue, recinto que permanecerá abierto al público hasta el próximo 15 de marzo en el Cerro San Cristóbal.

Durante este mes de enero, el recinto abrirá los días sábados y domingos para el público general, mientras que los viernes estará habilitado para un programa especial de gratuidad, dirigido a delegaciones y personas con alto índice de vulnerabilidad. El horario es de 10:30 a 18:00 horas.

En tanto, en febrero, el espacio funcionará de martes a domingo y solo los martes estarán destinados a los beneficiarios de gratuidad.

Según se detalló, se ha establecido un aforo diario de 700 tickets, de los cuales 400 están disponibles para venta online y 300 en boleterías físicas hasta agotar stock.

Precio de las entradas para la piscina Tupahue en el Cerro San Cristóbal

Los tickets se pueden obtener directamente en el recinto o en el sitio web oficial www.parquemet.cl. Los valores son:

Adultos : $7.000.

: $7.000. Niños y niñas (hasta 13 años) : $4.000 (menores de 0 a 3 años entran gratis).

: $4.000 (menores de 0 a 3 años entran gratis). Personas mayores de 60 años y personas con discapacidad (incluye un acompañante): gratuidad total

Link para postulación gratuidades: https://parquemet.cl/gratuidades/.