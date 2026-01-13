;

“Llevo dos años viviendo en Chile y no lo puedo creer”: Mexicana aún está impactada por clásico detalle del verano nacional

La usuaria @ely_enchilada expuso su sorpresa a través de las redes sociales. Esto dijo.

Javier Méndez

Una mujer de origen mexicano, que reside en Chile hace dos años, confesó que aún no logra acostumbrarse a un detalle cotidiano que para la mayoría de los habitantes de esta tierra es completamente normal en esta época del año.

@ely_enchilada lo comentó en sus redes sociales. “Vengo saliendo de trabajar, hoy salí temprano, obviamente, pero acá ya son las nueve de la noche y, ¡güey, todavía es de día!“, dijo en un video. ”Todavía hay unos rayos de luz", añadió.

“Los de México no me dejarán mentir. Allá a las seis de la tarde, ¡PUM!, se apaga el cielo. Llega la noche y se acabó el asunto", relató.

Acá es una de las cosas que me impresiona todavía. Es mi segundo año viviendo acá en Chile y es algo que yo no puedo creer: que sea tan de noche y todavía haya tanta luz", sumó la joven.

Dejó una pregunta a los usuarios: “¿A ustedes les gusta este horario?”. “El horario de verano es lo mejor”, fue una de las respuestas que recibió.

El asunto toma mayor peso porque en México es prácticamente imposible que a las 21:00 todavía haya luz de día.

Al estar en una zona más “central” del planeta, cerca de los trópicos, allí los días y las noches duran casi lo mismo durante las 365 jornadas.

Incluso en el día más largo del verano en Ciudad de México, el sol se oculta cerca de las 19:30 horas.

Chile, por el contrario, está en una latitud donde las estaciones son muy marcadas. En verano, el polo sur se inclina tanto hacia el sol que los días se alargan muchísimo.

Mira el video a continución:

