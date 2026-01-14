;

Nuevo hito para la ciencia chilena: José Zagal es el primer latino en ganar el Linstead Career Award

El premio reconoce su aporte a la comunidad internacional e impacto en la formación de científicos.

José Campillay

El Dr. José Zagal, académico de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), hace historia al convertirse en el primer latinoamericano (y 1er chileno) en recibir el Linstead Career Award.

Se trata de un prestigioso premio internacional otorgado cada dos años por la Society of Porphyrins & Phthalocyanines (SPP) que reconoce la trayectoria y contribuciones excepcionales de científicos en la química.

El galardón se entregará en esta edición 2026 durante la 14ª Conferencia Internacional en Porfirinas y Ftalocianinas (ICPP14) en Kioto, Japón, reconociendo su impacto en la formación de científicos y avances en ftalocianinas y porfirinas metálicas.

Las cartas de nominación señalan a Zagal como el electroquímico más prominente de Latinoamérica, destacando su rol en la preparación de generaciones de profesionales y sus contribuciones experimentales y teóricas en el campo.

El investigador agradeció de forma especial esta distinción, que se suma al entregado por la Global Energy Association también de categoría mundial y que “premia el impacto y se logra trabajando en cosas originales, que se salen del mapa y no siguiendo modas”, según él mismo explica.

Un punto a destacar es que su producción incluye más de 258 artículos publicados (191 sobre ftalocianinas y porfirinas), seis libros, doce capítulos, siete portadas en revistas científicas y tres patentes sobre celdas de combustible.

Además, hay que recordar que el académico viene de quedarse con el Premio Nacional de Ciencias 2024, sumando otro gran hito a su destacada carrera.

Elogios de la comunidad internacional

Karl M. Kadish, profesor emérito de la Universidad de Houston, presidente de la SPP y organizador de la conferencia, afirmó en una carta que el trabajo del Dr. José Zagal es “de suma importancia para nuestra comunidad científica”.

“El premio se lo dan a científicos que hacen aportes mundiales a la ciencia y nosotros vamos en esa dirección”, sostuvo el exponente chileno que hoy es reconocido a nivel global, enfatizando el rumbo de su investigación.

