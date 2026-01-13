;

Por una emergencia médica: tripulación de la Estación Espacial Internacional tiene que volver a la Tierra

La NASA informó que el astronauta afectado se encuentra estable.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Anadolu

La NASA confirmó que cuatro astronautas de la misión Crew-11 regresarán de forma anticipada a la Tierra tras detectarse un problema de salud en uno de los integrantes del equipo. Se trata de la primera evacuación médica desde que la Estación Espacial Internacional (EEI).

La agencia espacial informó que la identidad del astronauta afectado no será revelada por motivos de privacidad y precisó que su estado general es estable. No obstante, se optó por adelantar el regreso de toda la tripulación para permitir una evaluación médica completa en la Tierra.

La misión Crew-11 está integrada por Michael Fincke y Zena Cardman, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA; y Oleg Platonov, de Roscosmos. Todos comenzaron los preparativos para abandonar la EEI a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX.

Revisa también

ADN

El desacople está programado para el miércoles 14 de enero, con un amerizaje previsto en el océano Pacífico, frente a la costa sur de California, durante la madrugada del jueves 15 del mismo mes.

Previo a la salida, se realizó el traspaso de mando de la estación, quedando a cargo la tripulación de la Soyuz MS-28, integrada por Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikayev y Christopher Williams, lo que permitirá mantener la continuidad operativa del complejo orbital.

Respuesta de la NASA

Desde la NASA explicaron que, si bien durante años se han registrado molestias menores asociadas al retorno a la gravedad terrestre, nunca antes una misión había sido interrumpida por razones médicas en pleno vuelo.

El regreso anticipado de la Crew-11 dejará temporalmente a la EEI con una dotación reducida, situación que se normalizará con la llegada de la próxima misión Crew-12.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad