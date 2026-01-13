Por una emergencia médica: tripulación de la Estación Espacial Internacional tiene que volver a la Tierra

La NASA confirmó que cuatro astronautas de la misión Crew-11 regresarán de forma anticipada a la Tierra tras detectarse un problema de salud en uno de los integrantes del equipo. Se trata de la primera evacuación médica desde que la Estación Espacial Internacional (EEI).

La agencia espacial informó que la identidad del astronauta afectado no será revelada por motivos de privacidad y precisó que su estado general es estable. No obstante, se optó por adelantar el regreso de toda la tripulación para permitir una evaluación médica completa en la Tierra.

La misión Crew-11 está integrada por Michael Fincke y Zena Cardman, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA; y Oleg Platonov, de Roscosmos. Todos comenzaron los preparativos para abandonar la EEI a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX.

El desacople está programado para el miércoles 14 de enero, con un amerizaje previsto en el océano Pacífico, frente a la costa sur de California, durante la madrugada del jueves 15 del mismo mes.

Previo a la salida, se realizó el traspaso de mando de la estación, quedando a cargo la tripulación de la Soyuz MS-28, integrada por Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikayev y Christopher Williams, lo que permitirá mantener la continuidad operativa del complejo orbital.

Respuesta de la NASA

Desde la NASA explicaron que, si bien durante años se han registrado molestias menores asociadas al retorno a la gravedad terrestre, nunca antes una misión había sido interrumpida por razones médicas en pleno vuelo.

El regreso anticipado de la Crew-11 dejará temporalmente a la EEI con una dotación reducida, situación que se normalizará con la llegada de la próxima misión Crew-12.