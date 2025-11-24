Fiscalía solicita formalización del diputado Miguel Ángel Calisto tras ser confirmado su desafuero por la Corte Suprema

La Fiscalía Regional de Aysén pidió al Juzgado de Garantía de Coyhaique fijar una audiencia de formalización contra el diputado Miguel Ángel Calisto, en el marco de una investigación por un presunto delito de fraude al fisco.

La gestión se realiza luego de que la Corte Suprema confirmara su desafuero, habilitando así al Ministerio Público para avanzar penalmente en su contra.

De acuerdo con la indagatoria, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2018 y 2022 y también involucran a Roland Cárcamo Catalán, Carla Graff Toledo y Felipe Klein Vidal, quienes figuran como eventuales coautores del mismo delito.

Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, la causa apunta al presunto desvío de asignaciones parlamentarias para fines ajenos a la función legislativa, generando un perjuicio fiscal que superaría los $100 millones.

La solicitud de formalización ocurre días después de que el máximo tribunal ratificara, en una votación dividida, el desafuero del legislador. La Corte Suprema sostuvo que los antecedentes reunidos por la Fiscalía presentan “seriedad y verosimilitud”, especialmente en lo referido a la cuestionada asesoría de Carla Graf Toledo, cuyo rol fue clave en la decisión.

Entre los elementos que reforzaron la imputación está la ausencia de informes que acrediten labores parlamentarias, el desconocimiento de la supuesta asesora por parte de cinco integrantes del equipo del diputado y la incompatibilidad derivada de su jornada de 40 horas como profesora en el Colegio Alianza Austral, además de extensas licencias médicas.

A esto se suman informes policiales que detallan diversas transferencias de dinero desde Graf hacia Calisto, Cárcamo y Klein, incluyendo un pago que coincide exactamente con el monto y la fecha del honorario que la mujer recibía como asesora.

La defensa del parlamentario intentó justificar estos antecedentes como parte de una asesoría estratégica y como préstamos personales, pero la Corte consideró que dichos argumentos apuntan al fondo del caso y deberán ser discutidos en un eventual juicio penal.

El tribunal de garantía deberá fijar en los próximos días la fecha de la audiencia de formalización, que se realizará en Coyhaique y marcará un nuevo hito en una de las causas más relevantes que enfrenta actualmente el Ministerio Público en materia de probidad.