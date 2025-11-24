;

Fiscalía solicita formalización del diputado Miguel Ángel Calisto tras ser confirmado su desafuero por la Corte Suprema

El Ministerio Público pidió audiencia contra el desaforado panfletario investigado por el presunto desvío de más de $100 millones en asignaciones.

Nelson Quiroz

Fiscalía solicita formalización del diputado Miguel Ángel Calisto tras ser confirmado su desafuero por la Corte Suprema

Fiscalía solicita formalización del diputado Miguel Ángel Calisto tras ser confirmado su desafuero por la Corte Suprema / YVO SALINAS

La Fiscalía Regional de Aysén pidió al Juzgado de Garantía de Coyhaique fijar una audiencia de formalización contra el diputado Miguel Ángel Calisto, en el marco de una investigación por un presunto delito de fraude al fisco.

La gestión se realiza luego de que la Corte Suprema confirmara su desafuero, habilitando así al Ministerio Público para avanzar penalmente en su contra.

ADN

Miguel Ángel Calisto, 1024x576 jpg ok

De acuerdo con la indagatoria, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2018 y 2022 y también involucran a Roland Cárcamo Catalán, Carla Graff Toledo y Felipe Klein Vidal, quienes figuran como eventuales coautores del mismo delito.

Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, la causa apunta al presunto desvío de asignaciones parlamentarias para fines ajenos a la función legislativa, generando un perjuicio fiscal que superaría los $100 millones.

Revisa también

ADN

La solicitud de formalización ocurre días después de que el máximo tribunal ratificara, en una votación dividida, el desafuero del legislador. La Corte Suprema sostuvo que los antecedentes reunidos por la Fiscalía presentan “seriedad y verosimilitud”, especialmente en lo referido a la cuestionada asesoría de Carla Graf Toledo, cuyo rol fue clave en la decisión.

Entre los elementos que reforzaron la imputación está la ausencia de informes que acrediten labores parlamentarias, el desconocimiento de la supuesta asesora por parte de cinco integrantes del equipo del diputado y la incompatibilidad derivada de su jornada de 40 horas como profesora en el Colegio Alianza Austral, además de extensas licencias médicas.

A esto se suman informes policiales que detallan diversas transferencias de dinero desde Graf hacia Calisto, Cárcamo y Klein, incluyendo un pago que coincide exactamente con el monto y la fecha del honorario que la mujer recibía como asesora.

La defensa del parlamentario intentó justificar estos antecedentes como parte de una asesoría estratégica y como préstamos personales, pero la Corte consideró que dichos argumentos apuntan al fondo del caso y deberán ser discutidos en un eventual juicio penal.

El tribunal de garantía deberá fijar en los próximos días la fecha de la audiencia de formalización, que se realizará en Coyhaique y marcará un nuevo hito en una de las causas más relevantes que enfrenta actualmente el Ministerio Público en materia de probidad.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad