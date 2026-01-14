“No cambiaría ni un segundo de mi vida”: Rocío Toscano sorprende al anunciar que será madre junto a futbolista
A través de una serie de fotografías cargadas de ternura, la actriz dedicó emotivas palabras a su pareja, expresando que “serás el mejor papá del universo”.
Rocío Toscano sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada de su tercer hijo, una noticia que rápidamente se tomó las redes sociales y desató una ola de felicitaciones.
Fue a través de una íntima publicación en Instagram donde la actriz reveló que se convertirá en madre junto al futbolista Agustín Ambiado, actual jugador de Provincial Osorno, en lo que será el primer hijo en común de la pareja.
El anuncio estuvo acompañado de fotografías cargadas ternura: Rocío posando junto a Ambiado, sus mellizos Luca y Mila —frutos de una relación anterior— y la ecografía del bebé en camino.
“Si tuviera que pasar por todos los traumas...”
“No sé cómo expresar mi felicidad por aquí. Todo ha sido muy lindo desde el segundo uno hasta ahora (...). No cambiaría nada, ni un segundo de mi vida”, escribió la actriz.
Asimismo, Rocío Toscano se refirió a los momentos difíciles que ha debido enfrentar, expresando que “si tuviera que pasar por todos los traumas y dolores que he pasado a lo largo de mi vida lo haría mil veces solo para llegar acá siempre”.
Finalmente, dedicó tiernas palabras a su pareja: “Me impacta la calidad de persona que es, bello y bueno por dentro y por fuera. Te amo mi vida, no me cabe ninguna duda que serás el mejor papá del universo”.
