;

“No cambiaría ni un segundo de mi vida”: Rocío Toscano sorprende al anunciar que será madre junto a futbolista

A través de una serie de fotografías cargadas de ternura, la actriz dedicó emotivas palabras a su pareja, expresando que “serás el mejor papá del universo”.

Ruth Cárcamo

Captura

Captura

Rocío Toscano sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada de su tercer hijo, una noticia que rápidamente se tomó las redes sociales y desató una ola de felicitaciones.

Fue a través de una íntima publicación en Instagram donde la actriz reveló que se convertirá en madre junto al futbolista Agustín Ambiado, actual jugador de Provincial Osorno, en lo que será el primer hijo en común de la pareja.

El anuncio estuvo acompañado de fotografías cargadas ternura: Rocío posando junto a Ambiado, sus mellizos Luca y Mila —frutos de una relación anterior— y la ecografía del bebé en camino.

Revisa también

ADN

“Si tuviera que pasar por todos los traumas...”

“No sé cómo expresar mi felicidad por aquí. Todo ha sido muy lindo desde el segundo uno hasta ahora (...). No cambiaría nada, ni un segundo de mi vida”, escribió la actriz.

Asimismo, Rocío Toscano se refirió a los momentos difíciles que ha debido enfrentar, expresando que “si tuviera que pasar por todos los traumas y dolores que he pasado a lo largo de mi vida lo haría mil veces solo para llegar acá siempre”.

Finalmente, dedicó tiernas palabras a su pareja: “Me impacta la calidad de persona que es, bello y bueno por dentro y por fuera. Te amo mi vida, no me cabe ninguna duda que serás el mejor papá del universo”.

Revisa aquí las fotografías compartidas por Rocío Toscano:

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad