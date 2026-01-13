¿Deja ‘Mucho Gusto’? Neme se despidió de forma especial al término del episodio de este lunes: “A lo mejor no vuelvo”

No hay dudas de que José Antonio Neme se ha convertido en uno de los rostros más relevantes de Mega, especialmente de Mucho Gusto, donde ha protagonizado importantes momentos.

Con un estilo inconfundible y una forma única de expresarse, que muchas veces genera controversia y puede dividir opiniones, supo ganarse un espacio único en el matinal.

Sin embargo, justo al cierre de la edición del lunes 12 de enero, el periodista se despidió de una forma muy especial de sus compañeros y de los televidentes.

Tras regresar de un corte comercial, llegó un anuncio inesperado: “Aplausos, aplausos, este es un momento maravilloso, me voy de este canal, después de como 20 días sin irme a mi casa”, expresó, fiel a su estilo en tono ligero.

Karen Doggenweiler complementó la información, dando a entender que se trata de sus vacaciones y se confirmó también que se va de viaje a la India, destacando el entusiasmo del equipo por la llegada de este descanso.

Neme reveló reconoció que se trata de un destino que le fascina por su riqueza cultural: “Voy a llegar acá… A lo mejor no vuelvo, a lo mejor no vuelvo. Tú sabes que esa cultura me atrapa, empiezo a entrar al río Ganges y me quedo ahí, no sé”, bromeó ante las cámaras, generando risas en el estudio.

Fuentes cercanas indican que la travesía duraría dos semanas, del 14 al 28 de enero, cubriendo ciudades como Delhi, Agra, Varanasi y Jodhpur, con equipo audiovisual propio para documentar la experiencia.​

Por otra parte, el periodista contó que su excursión fue organizada por Mónica Jáuregui, madre del fallecido aventurero Claudio Iturra, mediante su agencia Masai Travel, especializada en viajes únicos y espirituales.

José Antonio valoró públicamente este respaldo, que añade un toque emocional al periplo, alineado con la herencia de exploraciones profundas de Iturra.