Sabrina Sosa sorprende al compartir imagen en bikini apenas tres meses después de ser madre

La argentina compartió una selfie frente al espejo, provocando la reacción de sus seguidores.

Sabrina Sosa sorprende al compartir imagen en bikini apenas tres meses después de ser madre

La modelo Sabrina Sosa compartió una foto en sus redes sociales, donde muestra la transformación de su cuerpo tras su segundo embarazo. Lo que más les llamó la atención a sus seguidores fue la figura de la argentina.

La selfie que se tomó en bikini frente a un espejo provocó admiración de sus seguidores. El nacimiento de su hijo Gio hace apenas tres meses, fruto de su relación amorosa con Joaquín Montecinos, pareció no alterar en casi nada su fisonomía.

Sosa había contado en sus redes que había subido siete kilos hasta la semana 20 de embarazo. Su segundo hijo nació en octubre pasado y ya es un protagonista habitual de las redes de su madre.

Hace unos días, la argentina fue criticada por compartir un video donde aparece bailando en una fiesta de año nuevo con el pequeño hijo en brazos.

“Deberías quedarte en casa un tiempo, el mundo no se va a acabar y cuidas a tu guagua”, comentó uno de sus followers en Instagram, mientras que varios defendían su derecho a pasarla bien.

En esa ocasión, Sosa salió a aclarar en el post que “por si acaso, no es una fiesta X, así esperamos el año nuevo. Con las precauciones necesarias para no aislarnos y pasarlo en familia”.

