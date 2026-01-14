;

Matrimonio chileno logra récord Guinness al navegar en la laguna más alta del mundo

Se trata de la laguna Ojos del Salado, ubicada al norte de Chile.

La Estrella de Iquique

La Estrella de Iquique

Un matrimonio chileno hizo historia al batir un nuevo récord Guinness tras navegar en la laguna más alta del mundo, ubicada en el volcán Nevado Ojos del Salado, en la Región de Atacama.

La hazaña fue protagonizada por los montañistas iquiqueños Juan Carlos Cardemil y Laura Torres, quienes lograron desplazarse en paddleboard a 6.730 metros sobre el nivel del mar.

La pareja emprendió la expedición el pasado 1 de enero y consiguió completar el desafío el 6 de enero, superando ampliamente el récord anterior registrado en 2024, que alcanzaba los 5.902 metros de altura.

Para validar la marca, debieron permanecer al menos 10 minutos navegando, requisito exigido por Guinness World Records.

La travesía se realizó en condiciones extremas, con temperaturas cercanas a los -15ºC, sin apoyo de auspiciadores, porteadores ni asistencia externa. El desafío se llevó a cabo únicamente con el equipo que transportaron durante el ascenso al volcán más alto del mundo.

Juan Carlos Cardemil destacó que el logro busca inspirar a nuevas generaciones. “Este récord demuestra que con esfuerzo, convicción y perseverancia, cualquier meta puede alcanzarse. Esperamos que motive especialmente a los jóvenes”, señaló.

La expedición contó con un equipo de apoyo integrado por profesionales de distintas áreas, entre ellos un realizador audiovisual de alta montaña, un biólogo marino como asesor científico, un técnico en enfermería, entre otros.

La Estrella de Iquique

