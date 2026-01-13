;

FOTOS. Así es Minnie, la gran danés que fue reconocida como la perra más alta del mundo

El reconocimiento fue gestionado por la familia Nogacek, luego de confirmar que su perrita había completado su crecimiento.

Javiera Rivera

Guinness World Records

Guinness World Records

Minnie, una gran danés de Connecticut, Estados Unidos, fue reconocida oficialmente por Guinness World Records como la perra viva más alta del mundo, luego de una medición que confirmó que alcanza los 97,5 centímetros de altura desde el suelo hasta los hombros.

Su tamaño, sumado a su carácter dócil y vida familiar, la convirtió rápidamente en un fenómeno viral. Si bien Minnie no superó el récord histórico absoluto, Guinness destacó que su estatura le permitió superar el récord femenino anterior.

El nombre de Minnie resulta llamativo por contradecir su imponente contextura. Según su familia, los Nogacek, la perra comenzó a destacar por su tamaño desde muy temprana edad. Llegó al hogar con apenas dos meses y, antes de cumplir un año, ya pesaba 16 kilos.

Revisa también

ADN

La medición oficial que le otorgó el título se realizó en junio de 2025, tras un proceso gestionado por la hija de la familia, técnica veterinaria, quien investigó los requisitos y presentó la candidatura ante Guinness World Records cuando Minnie ya había completado su crecimiento.

El procedimiento no fue sencillo: para lograr que permaneciera quieta utilizaron una vara de medición similar a las empleadas en caballos y su golosina favorita, pasta de maní, según relató la familia al organismo internacional.

Pese a su tamaño, Minnie es descrita como una perra sociable, tranquila y cariñosa. Disfruta de las caminatas, los paseos en auto y de acompañar a su familia al campo, donde convive incluso con caballos y un pony que resulta más bajo que ella.

ADN

Guinness World Records

Guinness World Records destacó que Minnie quedó a pocos milímetros del récord absoluto, pero subrayó su logro como la perra viva más alta del mundo en la actualidad. Para su familia, el reconocimiento representa un orgullo.

ADN

Guinness World Records

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad