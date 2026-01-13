Minnie, una gran danés de Connecticut, Estados Unidos, fue reconocida oficialmente por Guinness World Records como la perra viva más alta del mundo, luego de una medición que confirmó que alcanza los 97,5 centímetros de altura desde el suelo hasta los hombros.

Su tamaño, sumado a su carácter dócil y vida familiar, la convirtió rápidamente en un fenómeno viral. Si bien Minnie no superó el récord histórico absoluto, Guinness destacó que su estatura le permitió superar el récord femenino anterior.

El nombre de Minnie resulta llamativo por contradecir su imponente contextura. Según su familia, los Nogacek, la perra comenzó a destacar por su tamaño desde muy temprana edad. Llegó al hogar con apenas dos meses y, antes de cumplir un año, ya pesaba 16 kilos.

La medición oficial que le otorgó el título se realizó en junio de 2025, tras un proceso gestionado por la hija de la familia, técnica veterinaria, quien investigó los requisitos y presentó la candidatura ante Guinness World Records cuando Minnie ya había completado su crecimiento.

El procedimiento no fue sencillo: para lograr que permaneciera quieta utilizaron una vara de medición similar a las empleadas en caballos y su golosina favorita, pasta de maní, según relató la familia al organismo internacional.

Pese a su tamaño, Minnie es descrita como una perra sociable, tranquila y cariñosa. Disfruta de las caminatas, los paseos en auto y de acompañar a su familia al campo, donde convive incluso con caballos y un pony que resulta más bajo que ella.

Guinness World Records destacó que Minnie quedó a pocos milímetros del récord absoluto, pero subrayó su logro como la perra viva más alta del mundo en la actualidad. Para su familia, el reconocimiento representa un orgullo.