Leandro Fernández encuentra club en Argentina tras ser desechado por “Paqui” Meneghini en la U / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile tomó una radical decisión con miras a la temporada 2026 al desprenderse de todos sus delanteros.

Los azules no extendieron los préstamos de Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, que terminaron yéndose a México y Colombia, respectivamente.

En tanto, los otros dos exatacantes del cuadro azul terminaron en Argentina: Nicolás Guerra se fue a Instituto y este miércoles se oficializó el destino del trasandino Leandro Fernández.

Tras ser desechado por el nuevo DT de la U de Chile, “Paqui” Meneghini, el delantero de 34 años volverá a jugar en su país natal al fichar como jugador libre en Argentinos Juniors por una temporada.

Luego de tres temporadas en el cuadro azul, donde anotó 33 goles en 92 partidos, Leandro Fernández retorna a Argentina, donde tuvo pasos por Independiente, Vélez Sarsfield, Godoy Cruz, Defensa y Justicia y Ferro.

“Hay gestos que se imitan y se vuelven nuestros sin darnos cuenta. Todo tiene un origen”, fue la frase utilizada por Argentinos Juniors en sus redes sociales para presentar a Leandro Fernández, aludiendo a su gesto de festejo al anotar.