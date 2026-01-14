;

Se fue de la U tras cinco años y ahora sorprende con su nuevo equipo: “Llega a aportar liderazgo y jerarquía”

Luego de cerrar su ciclo con el cuadro azul, la histórica defensora nacional Carla Guerrero se convirtió en nuevo refuerzo de Universidad de Concepción.

Carla Guerrero, histórica defensora nacional y referente de La Roja, definió su futuro tras su salida de Universidad de Chile, club en el que estuvo cinco temporadas consecutivas, fue capitana y logró el título del Campeonato Nacional Femenino en 2021.

A través de redes sociales, la futbolista de 38 años fue oficializada como nuevo refuerzo de Universidad de Concepción para la temporada 2026. “¡Bienvenida al Campanil, Carla!”, escribió el cuadro penquista en un comunicado.

“La defensora chilena cuenta con una destacada y extensa trayectoria nacional e internacional, siendo formada en Universidad de Chile y desarrollando una sólida carrera en clubes de Chile, Colombia y España, incluyendo pasos por Independiente Santa Fe y Rayo Vallecano", agrega el escrito.

Además, desde la UdeC destacaron: “Carla ha sido referente histórica de la Selección Chilena, participando en Copas América, Juegos Sudamericanos y siendo parte del proceso que llevó a La Roja a clasificar por primera vez a una Copa Mundial Femenina de la FIFA, además de ejercer como capitana del combinado nacional".

“Llega al Campanil para aportar liderazgo, jerarquía y experiencia de alto nivel a nuestro plantel femenino. ¡Un orgullo tenerte con nosotros!“, cerró el comunicado.

Además de Carla Guerrero, Universidad de Concepción ha reforzado su plantel con otros nombres de peso como la paraguaya Gloria Villamayor, campeona de la Copa Libertadores 2012 con Colo Colo; María Martínez Vecca, ex Universidad de Chile y seleccionada paraguaya; y Fernanda Hidalgo, histórica jugadora alba con siete títulos en su palmarés.

