Irán advierte a EE. UU. que “atacará bases estadounidenses” ante una eventual intervención apoyando las protestas

Las últimas semanas han estado bastante agitadas a nivel internacional y en Irán se está viviendo un momento bastante complejo a nivel interno por las protestas en contra del régimen.

Con el pasar de los días, las cosas se ponen cada vez más complejas y las autoridades locales han llegado a dictar pena de muerte como medidas de represión en contra de los manifestantes.

Bajo este escenario, y como suele ocurrir en cada conflicto que logra captar la atención mundial, Estado Unidos ya se ha expresado e incluso ha tomado posición a tal nivel de amenazar con intervenir.

Fue el propio Donald Trump quien ya advirtió “acciones contundentes” en caso de posibles ejecuciones a los protestantes (algo inminente). Además, ha incitado al pueblo iraní a seguir manifestándose y a tomarse las instituciones.

Como era de esperarse, la respuesta no tardó en llegar y el ministro de Defensa de Irán, Aziz Nafizardeh, elevó aún más las tensiones llevando el tema a un escenario internacional.

El general de brigada envió un mensaje directo y sin rodeos a Washington tras los dichos de Trump: “Irán atacará bases estadounidenses si es atacado”.

Pero fue un paso más allá, asegurando que “todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EE. UU. en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”.

En la misma línea, Nafizardeh enfatizó que “la respuesta iraní será dolorosa para los enemigos”, manteniendo la postura ya presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien aseguró que “Irán no busca la guerra, pero está preparada”.

Ahora solo queda esperar a ver de qué manera sigue desarrollándose el conflicto a nivel interno en el país de Medio Oriente y cómo puede agudizarse el conflicto con Estados Unidos o cualquier otra nación que pretenda intervenir.