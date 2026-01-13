Protestas en Irán: Donald Trump advierte “acciones muy contundentes” ante posibles ejecuciones de manifestantes

La situación en Irán se mantiene bastante tensa y los ojos del mundo están puestos sobre el actuar de los manifestantes, sus reclamos, y la reacción de las autoridades.

Como suele suceder en este tipo de escenarios, y conforme a lo propio que se puede ver en las propias calles, Donald Trump no se ha mantenido ajeno al conflicto y ha realizado una serie de declaraciones.

El presidente de Estados Unidos reafirmó su respaldo a las protestas, alentando a los ciudadanos en reclamo a persistir y tomar instituciones clave, un gesto que genera bastante controversia a nivel global y divide opiniones.

Además, el magnate aseguró que la ayuda “está en camino”, prometiendo un resguardo ante las represalias que se puedan tomar desde la administración en Teherán.

Hay que recordar que surgieron alertas de posibles ejecuciones de detenidos. Frente a esto, Trump advirtió que podría desencadenar “acciones muy contundentes” de EE. UU., llevando el conflicto a una escala mayor.

En la misma línea, diversas organizaciones humanitarias e incluso el propio Trump apelan al riesgo de masivas violaciones a los derechos humanos , con cifras de víctimas que varían ampliamente.

Apoyo directo

Desde su red social Truth, el mandatario convocó explícitamente: “Patriotas iraníes, sigan protestando —¡¡¡Tomen las instituciones!!!— Guarden los nombres de los asesinos y quienes abusan de ustedes. Pagarán un gran precio”.

En un mitin en Detroit, reiteró este llamado y anunció la cancelación de todos los contactos con funcionarios iraníes “hasta que se pare esta matanza sin sentido de los manifestantes”.​

La Iran Human Rights (IHR) verifica 734 fallecidos confirmados, pero advierte de cifras mayores; destacando además el caso de Erfan Soltani, sentenciado en Karaj para este miércoles. Por su parte, Amnistía Internacional teme juicios sumarios para disuadir la oposición.​

Contexto de la crisis

Las protestas, iniciadas por la devaluación del rial (la moneda local), derivando en una crisis económica que eleva los precios básicos de la vida, se han expandido como una de las mayores amenazas al régimen desde 1979, pese a la represión creciente bajo Masud Pezeshkian.

Expertos como Ray Takeyh del Consejo para las Relaciones Extranjeras señalan que la violencia crea “mártires” que galvanizan el movimiento, mientras Ellie Geranmayeh del ECFR alerta de riesgos impredecibles en intervenciones externas.​

Pero como suele ser en este tipo de revueltas, hoy la esencia va mucho más allá de la crisis económica, existiendo un latente descontento y nivel de irritación insostenible por diversos temas sociales que se vienen agudizando desde la muerte de Mahsa Amini.

Así, las protestas que iniciaron en diciembre del 2025 por temas económicos, rápidamente fueron mutando para transmitir un mensaje mucho más amplio, evidenciando un malestar general y sostenido en la ciudadanía.