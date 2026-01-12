;

Ministro iraní responde a EE.UU. tras amenazas de intervención militar: “Irán no busca la guerra, pero está preparada”

La declaración se produce tras dos semanas de movilizaciones sociales, en medio de fuertes críticas al gobierno de Teherán.

Pablo Castillo

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi (C) January 9, 2026. (Photo by JOSEPH EID / AFP via Getty Images)

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi (C) January 9, 2026. (Photo by JOSEPH EID / AFP via Getty Images) / JOSEPH EID

Este lunes, tras las amenazas de intervención por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó que el país está dispuesto a negociar, pero también está preparado para realizar una ofensiva.

Durante una conferencia con embajadores extranjeros en Teherán, Araqchi sostuvo que cualquier diálogo debe darse bajo condiciones claras y equitativas. “Estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo”, señaló.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense asegurara que está considerando opciones militares “muy fuertes” contra Irán tras las protestas.

Al respecto, el ministro iraní afirmó que las movilizaciones están “totalmente bajo control” y aseguró que lo que ocurre en su territorio “no son simples protestas, sino una guerra terrorista y una prolongación de la agresión estadounidense e israelí”.

Protestas en un lugar clave para Trump

Hace ya dos semanas que Irán experimenta una masiva ola de protestas. Iniciadas como una queja de comerciantes por la inflación y la escasez, estas derivaron en una explosión de malestar por la gestión política y los conflictos religiosos.

Esta teocracia se encuentra en una ubicación clave: al norte del Golfo Pérsico y a un paso del estrecho de Ormuz, por el que circula una quinta parte del petróleo mundial. Además, tiene las terceras reservas de petróleo más grandes del mundo.

