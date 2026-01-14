;

“Hay un clima de austeridad absoluta”: Blanco y Negro responde por el recorte de viáticos a la delegación que viajó a Uruguay

“Ha habido algunas decisiones que obviamente han afectado a un sector de nuestros trabajadores”, admitió Eduardo Loyola, vicepresidente de Colo Colo.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Recién inicia la temporada de amistosos en Colo Colo y el cuadro albo ya suma su primera polémica extrafutbolística.

Tal como te contamos en ADN Deportes, gran indignación ha causado al interior del club la decisión de Blanco y Negro de recortar los viáticos para quienes viajan a Uruguay a disputar la Serie Río de La Plata.

Luego de aterrizar en Montevideo, Eduardo Loyola, vicepresidente de los albos, quien se encuentra junto al plantel, ya que Aníbal Mosa se quedó en Chile, conversó con los medios acerca de esta situación, explicando que se debe a los fuertes problemas económicos que atraviesa la institución.

Revisa también:

ADN

A todos les consta que el presupuesto es estrecho. Las circunstancias que vivimos el año pasado no permiten holgura. Por lo tanto, tenemos que actuar con mucha austeridad y responsabilidad, pero ello no impide que Colo Colo se prepare para tener una gran performance deportiva en 2026”, comenzó señalando el dirigente.

Consultado directamente por estos recortes en los viáticos, admitió que “hay un clima de austeridad absoluta. Los ingresos son escasos, no clasificamos a copas, por lo tanto, ha habido algunas decisiones que obviamente han afectado a un sector de nuestros trabajadores”.

“Yo espero que se supere, no dramaticemos. El presidente todavía está en Santiago y estaremos en contacto, porque parece que el tema ha escalado más de lo conveniente”, agregó.

Además, también se refirió a las conversaciones que han sostenido con el plantel en busca de negociar que, al menos, el staff reciba el dinero correspondiente al viaje. “Imagínate el ruido que tenemos nosotros a nivel directivo con la escasez de recursos. Necesitamos comprensión, conversar. Colo Colo está lleno de gente inteligente, los jugadores lo entienden y si hay alguna dificultad, la superaremos con la voluntad de todos”, sentenció Loyola.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad