“Hay un clima de austeridad absoluta”: Blanco y Negro responde por el recorte de viáticos a la delegación que viajó a Uruguay

Recién inicia la temporada de amistosos en Colo Colo y el cuadro albo ya suma su primera polémica extrafutbolística.

Tal como te contamos en ADN Deportes, gran indignación ha causado al interior del club la decisión de Blanco y Negro de recortar los viáticos para quienes viajan a Uruguay a disputar la Serie Río de La Plata.

Luego de aterrizar en Montevideo, Eduardo Loyola, vicepresidente de los albos, quien se encuentra junto al plantel, ya que Aníbal Mosa se quedó en Chile, conversó con los medios acerca de esta situación, explicando que se debe a los fuertes problemas económicos que atraviesa la institución.

“A todos les consta que el presupuesto es estrecho. Las circunstancias que vivimos el año pasado no permiten holgura. Por lo tanto, tenemos que actuar con mucha austeridad y responsabilidad, pero ello no impide que Colo Colo se prepare para tener una gran performance deportiva en 2026”, comenzó señalando el dirigente.

Consultado directamente por estos recortes en los viáticos, admitió que “hay un clima de austeridad absoluta. Los ingresos son escasos, no clasificamos a copas, por lo tanto, ha habido algunas decisiones que obviamente han afectado a un sector de nuestros trabajadores”.

“Yo espero que se supere, no dramaticemos. El presidente todavía está en Santiago y estaremos en contacto, porque parece que el tema ha escalado más de lo conveniente”, agregó.

Además, también se refirió a las conversaciones que han sostenido con el plantel en busca de negociar que, al menos, el staff reciba el dinero correspondiente al viaje. “Imagínate el ruido que tenemos nosotros a nivel directivo con la escasez de recursos. Necesitamos comprensión, conversar. Colo Colo está lleno de gente inteligente, los jugadores lo entienden y si hay alguna dificultad, la superaremos con la voluntad de todos”, sentenció Loyola.