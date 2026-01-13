Voleibol: Colo Colo denuncia a la UC por conducta discriminatoria contra una de sus jugadoras / Instagram @colocolo.voley

El voleibol chileno tuvo durante el pasado fin de semana un polémico desarrollo respecto a los cuartos de final de la Liga A1 de la rama femenina.

En uno de los cruces, Colo Colo enfrentó a Universidad Católica, donde el primer partido de la llave estuvo marcado por la polémica, aun cuando las albas lograron la victoria por 3 sets a 1, pavimentando la clasificación que sellaron en el Sagrado Corazones de la Alameda el domingo.

Esto luego que el Club Social y Deportivo Colo Colo anunciara la presentación de un reclamo formal ante la Federación de Voleibol de Chile, acusando una conducta discriminatoria contra Beatriz López por parte de una madre de las jugadoras de la UC.

A través de un comunicado, en el “Cacique” aseguraron que “un grupo de personas desde la galería realizó gritos y gestos ofensivos, referidos a su condición física, afectando su dignidad y el normal desarrollo del partido”.

De hecho, Colo Colo informó a los árbitros del tema y apuntó a que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente ante lo ocurrido en San Carlos de Apoquindo.

En relación a este tema, la Federación de Voleibol de Chile anunció que remitieron todos los antecedentes al responsable institucional del decreto 22, sobre el protocolo contra el Abuso y Maltrato en el Deporte “con el fin de que los hechos sean debidamente esclarecidos y se apliquen las sanciones que correspondan”.

“Cuando voy a sacar, me devuelvo, la miro y me dice ‘gorda, eres una gorda no sé qué, eres gorda’. Yo la ignoré, fui a sacar otro punto, me devuelvo y me sigue gritando gorda con gestos de cachetes, en referencia a que estaba gorda. Yo le tiré un beso y me desentendí, pero mi hermana (que estaba en el público) cachó lo que había pasado. Después saqué otra vez, me doy vuelta y ahí estaba otra vez gritándome gorda”, explicó la propia Beatriz López en diálogo con 24 Horas, esperando que pueda haber castigos en la UC.