;

Voleibol: Colo Colo denuncia a la UC por conducta discriminatoria contra una de sus jugadoras

Los albos cuestionaron el actuar de una fanática del elenco cruzado durante la disputa de la llave por los cuartos de final de la Liga A1.

Carlos Madariaga

Voleibol: Colo Colo denuncia a la UC por conducta discriminatoria contra una de sus jugadoras

Voleibol: Colo Colo denuncia a la UC por conducta discriminatoria contra una de sus jugadoras / Instagram @colocolo.voley

El voleibol chileno tuvo durante el pasado fin de semana un polémico desarrollo respecto a los cuartos de final de la Liga A1 de la rama femenina.

En uno de los cruces, Colo Colo enfrentó a Universidad Católica, donde el primer partido de la llave estuvo marcado por la polémica, aun cuando las albas lograron la victoria por 3 sets a 1, pavimentando la clasificación que sellaron en el Sagrado Corazones de la Alameda el domingo.

Revisa también:

ADN

Esto luego que el Club Social y Deportivo Colo Colo anunciara la presentación de un reclamo formal ante la Federación de Voleibol de Chile, acusando una conducta discriminatoria contra Beatriz López por parte de una madre de las jugadoras de la UC.

A través de un comunicado, en el “Cacique” aseguraron que “un grupo de personas desde la galería realizó gritos y gestos ofensivos, referidos a su condición física, afectando su dignidad y el normal desarrollo del partido”.

De hecho, Colo Colo informó a los árbitros del tema y apuntó a que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente ante lo ocurrido en San Carlos de Apoquindo.

En relación a este tema, la Federación de Voleibol de Chile anunció que remitieron todos los antecedentes al responsable institucional del decreto 22, sobre el protocolo contra el Abuso y Maltrato en el Deporte “con el fin de que los hechos sean debidamente esclarecidos y se apliquen las sanciones que correspondan”.

“Cuando voy a sacar, me devuelvo, la miro y me dice ‘gorda, eres una gorda no sé qué, eres gorda’. Yo la ignoré, fui a sacar otro punto, me devuelvo y me sigue gritando gorda con gestos de cachetes, en referencia a que estaba gorda. Yo le tiré un beso y me desentendí, pero mi hermana (que estaba en el público) cachó lo que había pasado. Después saqué otra vez, me doy vuelta y ahí estaba otra vez gritándome gorda”, explicó la propia Beatriz López en diálogo con 24 Horas, esperando que pueda haber castigos en la UC.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad