Caso Julia Chuñil: encuentran cédula de identidad que la mujer desaparecida “usaba en vida”, en domicilio de su hijo mayor

La fiscal Tatiana Esquivel reveló detalles del operativo policial y solicitó medidas de aislamiento para los hijos de la víctima.

Mario Vergara

Caso Julia Chuñil: encuentran cédula de identidad que la mujer desaparecida “usaba en vida”, en domicilio de su hijo mayor

Un vuelco clave se produjo este miércoles en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, la adulta mayor de origen mapuche cuyo rastro se perdió en noviembre de 2024. Durante un operativo de registro, efectivos de Carabineros de Chile lograron recuperar la cédula de identidad original de la víctima, la cual se encontraba oculta en la residencia de su hijo mayor, Pablo San Martín, en la ciudad de Temuco.

El hallazgo podría añadir una carga probatoria compleja contra el círculo cercano de la dirigenta, en un contexto donde las labores de búsqueda aún no han logrado dar con el paradero del cuerpo.

Según la información ventilada por la fiscal Tatiana Esquivel ante el tribunal de garantía, el carnet fue incautado durante la misma jornada en que se procedió a la captura de los sospechosos. “El día de hoy fue encontrada la cédula de identidad original de doña Julia Chuñil, la que usaba en vida”, enfatizó la persecutora, subrayando que el objeto estaba en poder de San Martín.

Medidas de aislamiento y formalización

Ante la gravedad de los antecedentes y el hecho de que aún existen peritajes en desarrollo, el Ministerio Público solicitó que los cuatro hijos detenidos permanezcan bajo un régimen de incomunicación total entre ellos. Esta medida excepcional fue aceptada por el magistrado para evitar cualquier intento de “coordinaciones indebidas” que pudieran entorpecer el éxito de la indagatoria.

La fiscal Esquivel argumentó que esta restricción es vital, considerando que la investigación se encuentra en una etapa crítica. El objetivo es impedir que los imputados alineen sus testimonios o manipulen información relevante antes de que se presenten los cargos formales ante la justicia.

El cronograma judicial

La audiencia de formalización de la investigación quedó programada para este jueves 15 de enero a las 11:00 horas. En dicha instancia, la Fiscalía detallará los delitos imputados a los familiares de la adulta mayor y los indicios que los vinculan directamente con su desaparición.

Por ahora, el foco de los equipos especializados de Carabineros y la Fiscalía se mantiene dividido entre el análisis de la evidencia encontrada en el domicilio de Temuco y el despliegue de rastreos en terreno para localizar a la víctima, desaparecida hace ya más de un año.

