Empresario Juan Carlos Morstadt tras detención de hijos de Julia Chuñil: “Ahora realmente se sabe la verdad”

La investigación por la desaparición y posterior muerte de Julia Chuñil tuvo un giro, luego de que este miércoles se confirmara la detención de cuatro personas presuntamente responsables del crimen, todas pertenecientes al círculo familiar más íntimo de la mujer. El operativo policial no solo reveló la supuesta autoría de los parientes, sino que también trajo un inesperado alivio para el empresario Juan Carlos Morstadt, quien era apuntado como sospechoso del crimen.

Los aprehendidos fueron identificados como Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil —hijos de la víctima—, además de Bermar Bastías, exyerno de la fallecida. La captura causó conmoción, dado que estos mismos protagonistas mantuvieron una alta exposición mediática tras la desaparición, liderando manifestaciones y exigiendo justicia ante las cámaras.

Según los antecedentes del caso, Morstadt es objeto de duros cuestionamientos y rumores que lo situaban como sospechoso. Tras conocerse las detenciones, el empresario decidió hablar: "Estoy impresionado de todos los casos que pasamos y que me inculpaban a mí, me tenían como culpable y ahora realmente se sabe la verdad", declaró, evidenciando el peso que significó la condena social anticipada, publica 24 Horras.

Las sospechas del vecindario

Más allá de su situación personal, Morstadt entregó detalles sobre la percepción que existía en la comunidad local respecto al caso. Según su testimonio, las dudas sobre el rol de la familia siempre estuvieron latentes entre los vecinos, aunque estas hipótesis fueron ignoradas en un principio por la opinión pública.

“Lo que se rumoraba en el sector era que había que interrogar a la familia. La gente tenía dudas de la familia", aseguró el empresario, validando ahora aquellas sospechas que apuntaban al entorno directo de Julia Chuñil y no a terceros ajenos al hogar.

Con los cuatro imputados bajo custodia de Carabineros, la investigación entra en una fase decisiva.