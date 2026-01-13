Alejandro Tabilo sufre feroz remontada y se despide del ATP 250 de Auckland en octavos de final

La noche de este martes (miércoles por la tarde en Nueva Zelanda) se terminó el paso de Alejandro Tabilo (81°) por el ATP 250 de Auckland, luego de caer en tres sets por 6-1, 5-7 y 6-2 ante el italiano Luciano Darderi (24°).

El tenista chileno arrancó el partido con un nivel impecable y, sumado al irreconocible rendimiento que mostraba Darderi, el primer set terminó rápidamente 6-1 a favor de “Jano”.

La segunda manga comenzó con la misma tónica de la primera, con Tabilo mostrando una buena versión, mientras que el italiano seguía sufriendo en la cancha. De hecho, el nacional llegó a estar 3-1 arriba, pero su rival protagonizó una remontada sensacional y se quedó con el set por 7-5.

Este despegue de Darderi fue total y, en el tercer set, pasó por arriba del segundo mejor rankeado de Chile, que poco pudo hacer para evitar la derrota por 6-2.

Ahora, el nacido en Toronto deberá descansar y enfocarse desde ya en el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, torneo para el cual está clasificado al cuadro principal y que comienza el domingo 18 de enero.