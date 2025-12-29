Figura del voleibol femenino de Chile se consagra campeona de la Supercopa en España / Instagram @federacioncanariavoleibol

Beatriz Novoa es, sin duda, una de las grandes referentes del voleibol femenino en Chile y es una de las que ha dejado el nombre de nuestro país en alto en el extranjero.

La receptora nacional, de 24 años, regresó este año a España para defender con éxito los colores del Heidelberg Volkswagen, club de la Gran Canaria.

En su cuarta experiencia en el voleibol español, donde ya tuvo pasos por el Barcelona, el CV Sayre-Mayse e Hidramar Gran Canaria, Beatriz Novoa se sumó a las monarcas de la Liga Iberdrola, clasificándose para la Supercopa del voleibol.

La capitana de la selección chilena femenina llegó hasta la final del torneo disputado en Guadalajara, donde enfrentaron al Avarca de Menorca.

En un batallado encuentro, donde Beatriz Novoa fue titular, el Heidelberg Wolkswagen se impuso por parciales de 20-25, 25-22, 25-16, 24-26 y 15-10 para arrebatarle el trofeo a las vigentes monarcas y llevarse la Supercopa por primera vez en su historia.