Tomás Barrios firma sólido debut en la qualy del Australian Open: cuándo vuelve a jugar y su próximo rival

El tenista chileno se instaló en la segunda ronda clasificatoria del primer Grand Slam de la temporada.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Anadolu

Tomás Barrios (107° del ranking ATP) tuvo un sólido debut en la qualy del Australian Open 2026, luego de superar en la madrugada de este martes al francés Sascha Guyemard Wayenburb (198°).

En un duelo que se extendió por dos horas y 48 minutos, el chillanejo se impuso al europeo por parciales de 6-2 y 7-6 (6), clasificando así a la segunda ronda de las clasificaciones en el primer Grand Slam de la temporada.

En el primer set, Barrios aprovechó las falencias de su rival con el servicio y logró tres quiebres que le permitieron tomar ventaja. Eso sí, el francés reaccionó en la segunda manga y, luego de dos rupturas para cada lado, todo se definió en el tie break.

En esa instancia, todo fue muy parejo, pero el chileno concretó uno de los dos puntos de partido que tuvo y logró cerrar la victoria a su favor.

El próximo rival de Tomás Barrios en el Australian Open

Ahora, Tomás Barrios enfrentará al estadounidense Michael Zheng (174°) por un lugar en la ronda final de la qualy del Australian Open. El duelo se jugará durante la madrugada de este miércoles 14 de enero, no antes de las 23:30 horas de Chile.

En caso de resultar vencedor, el nacional se medirá contra ganador del partido entre el español Daniel Mérida Aguilar (164°) y el eslovaco Lukas Klein (136°).

