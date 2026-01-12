Alejandro Tabilo debuta con triunfo en el ATP 250 de Auckland: tendrá un duro rival en octavos de final

Alejandro Tabilo (81°) busca tomar ritmo de competencia antes de disputar el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, que comenzará el 18 de enero.

Este lunes, “Jano” superó la primera ronda del ATP 250 de Auckland, instancia a la que accedió gracias a un sorpresivo wild card, ya que en un principio debía disputar la qualy.

El segundo mejor tenista chileno del actual ranking ATP venció en sets corridos por 6-4 y 6-2 al argentino Camilo Ugo Carabelli (47°), sellando sin mayores complicaciones su paso a los octavos de final.

El nacido en Toronto, que es el único nacional en competencia tras la caída de Cristian Garín en la clasificación, ahora deberá verse las caras con Luciano Darderi (24°) en la ronda de los 16 mejores.

Tabilo tendrá una dura misión si quiere revalidar el título que consiguió en este mismo torneo en 2024, ya que su rival italiano parte como el cuarto mejor clasificado de la competencia.