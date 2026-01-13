;

Síndrome de autofermentación: revelan por qué algunas personas se embriagan sin beber alcohol

Esta enfermedad puede causar mareos, confusión, somnolencia y alteraciones del habla.

Javiera Rivera

Prebióticos

Prebióticos / RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO

Un equipo internacional de científicos identificó las causas del síndrome de autofermentación, un trastorno poco frecuente que provoca síntomas de embriaguez sin consumo de alcohol.

La investigación determinó que, en ciertos pacientes, un desequilibrio severo de la microbiota intestinal permite que el intestino produzca etanol a partir de los alimentos, elevando los niveles de alcohol en sangre incluso por sobre los límites legales para conducir.

El estudio, liderado por especialistas de Estados Unidos y Europa, analizó muestras de sangre y heces de 22 pacientes con el síndrome y 21 personas sanas.

Durante los episodios agudos, los afectados registraron niveles promedio de 136 mg/dl de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite legal de 80 mg/dl.

Revisa también

ADN

Los investigadores identificaron como principales responsables a bacterias del filo Proteobacteria, en especial Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, descartando que los hongos sean el origen principal del trastorno, como se creía antes.

Síntomas y tratamientos en estudio

El síndrome puede causar mareos, confusión, somnolencia y alteraciones del habla, dificultando su diagnóstico y generando problemas médicos y legales. En pruebas de laboratorio, el uso de antibióticos redujo la producción de etanol, mientras que los antifúngicos no tuvieron efecto.

En un caso, un trasplante de microbiota fecal permitió revertir los síntomas y normalizar los niveles de alcohol en sangre. No obstante, los científicos advierten que aún no existe un tratamiento estándar y que se requieren más estudios para confirmar estos resultados.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Nature Microbiology.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad