Síndrome de autofermentación: revelan por qué algunas personas se embriagan sin beber alcohol
Esta enfermedad puede causar mareos, confusión, somnolencia y alteraciones del habla.
Un equipo internacional de científicos identificó las causas del síndrome de autofermentación, un trastorno poco frecuente que provoca síntomas de embriaguez sin consumo de alcohol.
La investigación determinó que, en ciertos pacientes, un desequilibrio severo de la microbiota intestinal permite que el intestino produzca etanol a partir de los alimentos, elevando los niveles de alcohol en sangre incluso por sobre los límites legales para conducir.
El estudio, liderado por especialistas de Estados Unidos y Europa, analizó muestras de sangre y heces de 22 pacientes con el síndrome y 21 personas sanas.
Durante los episodios agudos, los afectados registraron niveles promedio de 136 mg/dl de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite legal de 80 mg/dl.
Revisa también
Los investigadores identificaron como principales responsables a bacterias del filo Proteobacteria, en especial Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, descartando que los hongos sean el origen principal del trastorno, como se creía antes.
Síntomas y tratamientos en estudio
El síndrome puede causar mareos, confusión, somnolencia y alteraciones del habla, dificultando su diagnóstico y generando problemas médicos y legales. En pruebas de laboratorio, el uso de antibióticos redujo la producción de etanol, mientras que los antifúngicos no tuvieron efecto.
En un caso, un trasplante de microbiota fecal permitió revertir los síntomas y normalizar los niveles de alcohol en sangre. No obstante, los científicos advierten que aún no existe un tratamiento estándar y que se requieren más estudios para confirmar estos resultados.
El hallazgo fue publicado en la revista científica Nature Microbiology.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.