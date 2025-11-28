;

Estudio sugiere que endulzante bajo en calorías está vinculado a enfermedad hepática

Este producto es ampliamente utilizado en goma de mascar, dulces, productos para diabéticos y alimentos light.

Un nuevo estudio académico encendió las alarmas sobre un endulzante muy utilizado en productos “sin azúcar” y recetas bajas en calorías.

La investigación publicada por New York Post, sugiere que el consumo de sorbitol podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad hepática.

El equipo utilizó peces cebra adultos tratados con antibióticos para reducir su microbiota intestinal y analizó cómo procesaban la glucosa en su dieta habitual.

El foco estuvo en la producción interna de sorbitol, un alcohol de azúcar presente de forma natural en frutas y ampliamente utilizado en goma de mascar, dulces, productos para diabéticos y alimentos bajos en calorías.

Según el bioquímico Gary Patti, líder del laboratorio, el problema surge cuando el organismo no cuenta con la flora intestinal adecuada para degradar el sorbitol.

“Si no tienes las bacterias correctas, ahí es cuando se vuelve problemático”, señaló en un comunicado.

Sin embargo, no todos están convencidos. Carla Saunders, presidenta del Calorie Control Council, advirtió que “este estudio tiene varias limitaciones, ya que se basa en peces y no puede aplicarse directamente a humanos”.

En esa línea, añadió que el sorbitol, presente en frutas como manzanas o peras, “ha sido considerado seguro por autoridades globales durante décadas”.

