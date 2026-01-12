Tras muerte de más de 500 manifestantes: Trump dice que EEUU estudia “opciones muy fuertes” para Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que evalúa una potencial acción militar contra Irán, después de nuevos reportes de una fuerte represión durante protestas contra el gobierno de la República Islámica.

“Está comenzando, eso parece”, dijo Trump al ser consultado por periodistas sobre si Irán cruzó una línea roja cuando manifestantes antigubernamentales fueron asesinados.

“Lo estamos analizando muy seriamente. El ejército está evaluándolo, y estamos considerando opciones muy fuertes. Tomaremos una determinación”, afirmó.

Poco después, sin embargo, Trump reveló que los líderes de Irán le “llamaron” ayer y “quieren negociar”.

“Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar”, dijo Trump tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su gobierno “va a hacer una determinación”.

“Quizás tengamos que actuar antes de una reunión”, matizó.

El mandatario había dicho el pasado sábado que su gobierno está dispuesto a “ayudar” a “la libertad” de Irán, sacudido por crecientes protestas ciudadanas contra la crisis económica.

Los manifestantes inundaron las calles de la capital del país y de su segunda ciudad más grande durante la noche del sábado al domingo. Los videos en línea mostraban más manifestaciones durante la noche del domingo al lunes.

La represión de las protestas en todo Irán ha causado la muerte de al menos 544 personas y se teme que haya más víctimas mortales, según informaron activistas.