;

VIDEO. Pánico en vivo: equipo de CHV huye tras intento de agresión en desalojo de megatoma de San Antonio

Momentos de terror se vivieron durante una transmisión en directo desde el cerro Centinela, donde periodistas debieron retirarse ante la presencia de sujetos armados con palos y piedras.

Nelson Quiroz

CAPTURAS CHV

CAPTURAS CHV

Una mañana marcada por el miedo y la violencia vivió el equipo de Chilevisión durante la cobertura del desalojo de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, región de Valparaíso.

Mientras realizaban un despacho en vivo para el programa Contigo en la mañana, la periodista Daniela Muñoz y su equipo quedaron en medio de una situación de alto riesgo, obligados a huir ante amenazas directas de pobladores.

ADN

12 de ENERO DE 2026 / SAN ANTONIO Más de 200 familias son desalojadas de la Megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. FOTO: SÓCRATES ORELLANA / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

El momento de máxima tensión ocurrió cuando el equipo se encontraba en un sector con barricadas aún activas, humo negro y restos de fuego en los accesos. En ese contexto, Muñoz relataba la complejidad del operativo cuando advirtió la presencia de un sujeto que avanzaba de forma agresiva, portando un palo y luego una piedra de gran tamaño. La escena quedó registrada en vivo, mientras desde el estudio alertaban sobre el peligro y pedían extremar precauciones.

Revisa también

ADN

“Hay una persona con un palo, viene muy agresivo”, alcanzó a advertir la reportera, mientras vecinos intentaban sin éxito calmar al individuo. La tensión aumentó cuando otros sujetos comenzaron a acercarse con elementos contundentes, lo que llevó a la conducción del programa a ordenar de inmediato el retiro del lugar. “Dani, retírate, es demasiado riesgo”, se escuchó desde el estudio, en medio del evidente nerviosismo del equipo en terreno.

Minutos después, la periodista y el camarógrafo abandonaron el sector apresuradamente y se refugiaron en el vehículo del canal, mientras las imágenes mostraban discusiones entre los propios vecinos y la imposibilidad de retomar el contacto desde ese punto por razones de seguridad.

El incidente ocurrió en una jornada especialmente compleja del desalojo, marcada además por el baleo de un carabinero con un arma calibre 9 milímetros y ataques previos a funcionarios de la PDI con perdigones. La general Patricia Vázquez, jefa de zona de Carabineros Valparaíso, confirmó la presencia de grupos armados al interior de la toma, lo que obligó a reforzar los perímetros y ralentizar el avance del operativo.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad