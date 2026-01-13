Una mañana marcada por el miedo y la violencia vivió el equipo de Chilevisión durante la cobertura del desalojo de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, región de Valparaíso.

Mientras realizaban un despacho en vivo para el programa Contigo en la mañana, la periodista Daniela Muñoz y su equipo quedaron en medio de una situación de alto riesgo, obligados a huir ante amenazas directas de pobladores.

12 de ENERO DE 2026 / SAN ANTONIO Más de 200 familias son desalojadas de la Megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. FOTO: SÓCRATES ORELLANA / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

El momento de máxima tensión ocurrió cuando el equipo se encontraba en un sector con barricadas aún activas, humo negro y restos de fuego en los accesos. En ese contexto, Muñoz relataba la complejidad del operativo cuando advirtió la presencia de un sujeto que avanzaba de forma agresiva, portando un palo y luego una piedra de gran tamaño. La escena quedó registrada en vivo, mientras desde el estudio alertaban sobre el peligro y pedían extremar precauciones.

“Hay una persona con un palo, viene muy agresivo”, alcanzó a advertir la reportera, mientras vecinos intentaban sin éxito calmar al individuo. La tensión aumentó cuando otros sujetos comenzaron a acercarse con elementos contundentes, lo que llevó a la conducción del programa a ordenar de inmediato el retiro del lugar. “Dani, retírate, es demasiado riesgo”, se escuchó desde el estudio, en medio del evidente nerviosismo del equipo en terreno.

Minutos después, la periodista y el camarógrafo abandonaron el sector apresuradamente y se refugiaron en el vehículo del canal, mientras las imágenes mostraban discusiones entre los propios vecinos y la imposibilidad de retomar el contacto desde ese punto por razones de seguridad.

El incidente ocurrió en una jornada especialmente compleja del desalojo, marcada además por el baleo de un carabinero con un arma calibre 9 milímetros y ataques previos a funcionarios de la PDI con perdigones. La general Patricia Vázquez, jefa de zona de Carabineros Valparaíso, confirmó la presencia de grupos armados al interior de la toma, lo que obligó a reforzar los perímetros y ralentizar el avance del operativo.