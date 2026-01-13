;

ADN Hoy. “No pueden ser caprichos”: Gobierno defiende norma de “amarre” tras críticas de Dorothy Pérez

En ADN Hoy, el ministro Álvaro Elizalde explicó que la norma surgió tras una “demanda específica” de los funcionarios, que “tiene que ver con que no haya persecución”.

ADN Hoy - Entrevista a Álvaro Elizalde, ministro del Interior

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó en conversación con ADN Hoy las críticas de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, al proyecto de reajuste al sector público presentado del gobierno.

En la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la titular de Contraloría se refirió a la norma de “amarre”, argumentando que este tema debe abarcarse de forma más integral en una reforma al empleo público.

Al respecto, el ministro comentó que “dentro del ámbito de la modernización del Estado, hemos planteado una reforma del empleo público”.

“Eso es una ley de larga data, requiere mayor análisis en su elaboración y en su trámite legislativo, y luego el desafío que tenemos en el ámbito de la modernización del Estado”, añadió.

“No pueden ser caprichos”

Sin embargo, agregó Álvaro Elizalde, “se ha planteado por parte de los funcionarios una demanda específica, que tiene que ver con que no haya persecución respecto a los funcionarios que realizan bien su trabajo”.

“Y en ese marco, se ha planteado esta norma de que se tenga que fundamentar las desvinculaciones. Se tiene que fundamentar todos los actos administrativos de la autoridad, no pueden ser caprichos”, cerró.

