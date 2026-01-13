“No hay ningún fracaso”: vocera de Kast desdramatiza rechazo de Perú al corredor humanitario

La vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Mara Sedini, se refirió al rechazo del gobierno de Perú al corredor humanitario para migrantes propuesto por José Antonio Kast.

En un punto de prensa, Sedini comentó que “el presidente electo ha sido claro que la migración irregular es una prioridad para su gobierno. Se han generado distintas medidas , muchas de ellas que se van a implementar en los primeros días y otras en los próximos cuatro años”.

“Las declaraciones del presidente de Perú no nos desvían de esa agenda, seguimos orientados en las distintas y profundas medidas que se van a implementar a partir del 11 de marzo y las conversaciones siguen siendo preliminares”, añadió.

“No hay ningún fracaso”

En esa línea, Mara Sedini aseguró que “ a partir de las próximas semanas , también de los próximos meses, se van a profundizar relaciones con los distintos mandatarios, se van a llevar propuestas y se seguirá conversando”.

Consultada sobre si se trata de un “fracaso” de José Antonio Kast, respondió: “No hay ningún fracaso, todo lo contrario, la agenda migratoria del presidente electo toma forma”.