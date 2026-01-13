;

“No hay ningún fracaso”: vocera de Kast desdramatiza rechazo de Perú al corredor humanitario

Mara Sedini sostuvo que “las declaraciones del presidente de Perú no nos desvían de nuestra agenda”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | José Antonio Kast

Agencia UNO | José Antonio Kast / Hans Scott

La vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Mara Sedini, se refirió al rechazo del gobierno de Perú al corredor humanitario para migrantes propuesto por José Antonio Kast.

En un punto de prensa, Sedini comentó que “el presidente electo ha sido claro que la migración irregular es una prioridad para su gobierno. Se han generado distintas medidas, muchas de ellas que se van a implementar en los primeros días y otras en los próximos cuatro años”.

Revisa también

ADN

“Las declaraciones del presidente de Perú no nos desvían de esa agenda, seguimos orientados en las distintas y profundas medidas que se van a implementar a partir del 11 de marzo y las conversaciones siguen siendo preliminares”, añadió.

“No hay ningún fracaso”

En esa línea, Mara Sedini aseguró que “a partir de las próximas semanas, también de los próximos meses, se van a profundizar relaciones con los distintos mandatarios, se van a llevar propuestas y se seguirá conversando”.

Consultada sobre si se trata de un “fracaso” de José Antonio Kast, respondió: “No hay ningún fracaso, todo lo contrario, la agenda migratoria del presidente electo toma forma”.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad