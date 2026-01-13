Tras inversión de un millón de dólares: vuelve a Santiago conocido restaurante de raíces peruanas

El pasado viernes 9 de enero abrió sus puertas el restaurante “Jerónimo cocina del mundo” en la región Metropolitana.

Dicho local ya había estado anteriormente en el país. No obstante, fue cerrado por sus antiguos controladores.

Según informó Ex-Ante, el Grupo Gastronómico Los Lirios reabrió el local luego de una inversión de $US1 millón, es decir, un monto cercano a los $900 millones de pesos.

El proyecto es liderado por el José Luis Ansoleaga, empresario que trajo al país el restaurante “La Cabrera” desde Argentina, y estará a cargo del reconocido chef peruano Moma Adrianzén.

“Está nueva marca viene a ampliar y complementar la oferta gastronómica que tiene el grupo. Así, a la carne, pasta, comida chilena, asiática, cafetería, heladerías y pastelerías, se suman platos mexicanos y peruanos traídos por Jerónimo”, sostuvo Ansoleaga al citado medio.

Ampliar

Así es el nuevo restaurante Jerónimo

El nuevo restaurante Jerónimo se ubica en el Edificio CV Galería en Alonso Córdova, en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

Según explicó el líder del proyecto, local es reconocido por su concepto de comida callejera internacional y es destacado por sus preparaciones peruanas y mexicanas.

La carta del restaurante cuenta con platos de ceviche, una amplia gama de sushi, tacos, carbonara, entre otros.

Ampliar

Ampliar

Ampliar