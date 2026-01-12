;

Extranjero vivió corte de agua en Chile y alucinó con este detalle: “Jamás lo vi en México”

“Esto es totalmente impensable, al menos en mi ciudad”, admitió en sus redes sociales @elmundoxeduardo.

Javier Méndez

Extranjero vivió corte de agua en Chile y alucinó con este detalle: “Jamás lo vi en México”

Eduardo Badías (@elmundoxeduardo) es un mexicano que está en Chile y que, a través de las redes sociales, retrata distintos aspectos de su paso por el país.

De hecho, tiene una serie de videos titulados “Cosas que me impresionaron de Chile” y, en el más reciente, retrató un aspecto que lo impactó, pese a que seguramente para los nacidos y criados en el país no sea nada del otro mundo.

Durante su estancia en Talcahuano, Región del Biobío, le tocó experimentar un corte de agua.

“Hace como una semana nos avisaron que iban a cortar el suministro de agua y sucedió algo que yo en México jamás había visto”, partió el creador de contenido.

“Nunca había pasado porque allá la empresa de agua tiene muy mala fama”, detalló en referencia a la estatal llamada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Aquí pasa una cosa diferente, la empresa que surte agua es privada y cuando avisaron que iban a cortar el suministro, inmediatamente llegaron con esto”, agregó mostrando un punto de abastecimiento.

“Colocaron esto para que los vecinos pudieran venir a tomar, o a agarrar un poco de agua. Esto, por supuesto, era sin costo”, aseveró. “Este no es el único, son varios los bidones que colocaron en toda la zona de Talcahuano”, valoró segundos después.

“Esto es totalmente impensable, al menos en mi ciudad”, admitió.

“Muchos no lo ven...Que bueno que un extranjero nos instruya del resto de LATAM“, valoró uno de los usuarios.

“Muy buen comentario de su parte, Eduardo, gracias por compartirlo”, sumó otro.

Mira el video a continuación:

