Llegó como refuerzo estrella al fútbol chileno y ahora anuncia su retiro: “Ya tomé la decisión”

Uno de los fichajes más bombásticos de los últimos años en el fútbol chileno fue el de Matías Suárez a Unión Española. El delantero argentino llegó a Santa Laura a inicios del 2025, luego de ocho temporadas en el Anderlecht de Bélgica y un exitoso paso por River Plate.

Sin embargo, su etapa en el cuadro hispano estuvo lejos de cumplir las expectativas: se marchó después de seis meses y solo anotó un gol. Ahora, tras su último paso por nuestro país, el atacante sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional con 37 años.

“Cuesta decirlo, porque estuve ligado toda mi vida, todos mis años jugando al fútbol, y por ahí cuesta decir que uno se retira, pero creo que ya he tomado la decisión", declaró en diálogo con el canal cordobés El Doce.

Suárez confirmó que en las últimas semanas recibió una oferta de Racing de Córdoba, que disputará la Primera Nacional, y explicó por qué la descartó: “Por eso le dije que no a Racing, porque no me sentía a la altura del club y Racing se merece un buen jugador”.

“Está buscando hacer un buen equipo para ascender y yo no me veía, hace seis meses que estoy parado. Para no faltarle el respeto, le dije que no. Estoy súper agradecido a Racing, me hubiera encantado, pero ya tengo casi decidido que me voy a retirar”, añadió.

Finalmente, Matías Suárez justificó que su decisión se basa en el cansancio físico y mental: “En el último tiempo sufrí un poco las rodillas, también por salud obviamente, porque también quiero disfrutar de mis hijos, disfrutar de otras cosas”.

“Fue una decisión propia, porque tenía varios equipos para tomar la decisión para seguir jugando, pero la verdad creo que para mí hoy lo mejor es dejar de jugar y disfrutar de otras cosas”, sentenció.