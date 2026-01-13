Fernando Ortiz sorprende: Arturo Vidal cambia de posición en la primera formación de Colo Colo en 2026

Con tres refuerzos ya confirmados para 2026, Fernando Ortiz comienza a preparar el equipo con el que competirá Colo Colo durante la temporada, a la espera de los primeros amistosos, que se disputarán dentro de dos días.

El cuadro albo viajará este miércoles a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata, donde su primer rival será Olimpia, para luego enfrentar a Alianza Lima y cerrar ante Peñarol.

Para este compromiso, el “Tano” ya trabaja con una posible formación, en la que sorprendió con una nueva posición para Arturo Vidal.

Según información de ADN Deportes, en el arco partiría Fernando De Paul; en una línea de cuatro estarían Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg; en el mediocampo aparecerían Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Méndez y Claudio Aquino; mientras que en ataque jugarían Javier Correa y Lucas Cepeda.

Colo Colo enfrentará a Olimpia el jueves 15 de enero, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Luis Franzini de Montevideo.